Inditex despliega Lefties en Reino Unido, gran mercado de Primark

Lefties ya no es el outlet de Inditex. La cadena reivindica su propia personalidad tras el reciente cambio de imagen y un despliegue comercial que incluye la incorporación a la enseña de una línea de hogar. Sigue siendo una firma de bajo coste en comparación con el resto de cadenas del gigante de la moda gallego, pero en un segmento reposicionado hacia colecciones de prendas básicas, pero de tendencia. Ahora mismo cuenta con 210 tiendas, según concretó la propia compañía durante la presentación de sus resultados semestrales. Son 12 más que un año antes. En pleno redimensionamiento del resto de la red comercial, el grupo presidido por Marta Ortega opta por pisar el acelerador de Letfies y prepara ya su desembarco en Reino Unido, uno de los mercados más importantes en Europa y donde Primark es líder de ventas en el textil. Inditex analiza ya al menos cuatro establecimientos en el país para estrenar la enseña el próximo 2026, según adelantó ayer la agencia Bloomberg. Estarían en Oxford Street, la arteria comercial de Londres, en el Wesfield London, también en la capital británica, y en los centros comerciales Lakeside de Essex y Bluewater de Kent. La empresa no ha querido hacer comentarios al respecto.

Su consejero delegado destacó la buena marcha de Lefties el pasado junio. «Actualmente opera en 18 países, pero está muy enfocada en España, Portugal y, en menor medida, en México. Recientemente, debido a la buena respuesta de los clientes, estamos probando la marca en nuevos mercados», detalló Óscar García Maceiras. Además de la relevancia que la expansión tiene internamente para el grupo, la llegada de Lefties a Reino Unido abre un nuevo escenario de competencia entre la firma de precios más bajos de Inditex y Primark. Hasta ahora solo coincidían en España, donde la compañía irlandesa tiene más de 60 tiendas abiertas.