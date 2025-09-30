La Xunta ve a China un «socio de fiar»
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, destacó que tanto Galicia como China son «ambos socios de fiar», en el marco de un comercio «abierto» en el que ha calificado a ambas regiones como «aliados de confianza». Durante un foro en Santiago organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) sobre oportunidades de cooperación entre empresas gallegas y chinas al que acudió el embajador de China en España, Jing Yao, también el conselleiro de Emprego, José González, apeló a «fomentar nuevas oportunidades en el ámbito de la internacionalización y de la cooperación en mercados estratégicos».
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, aseguró que Galicia y China tienen el potencial para pasar de ser meros socios comerciales a «convertirse en aliados estratégicos» para generar prosperidad compartida».
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- 2-3 | Bil Nsongo salva a un Fabril líder, invicto y sufridor
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito