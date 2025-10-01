Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia, entre las comunidades que más capacidad consiguen con la nueva planificación eléctrica

Las redes gallegas prácticamente duplicarán su techo de consumo para 2030 al pasar de una capacidad de 2,2 a 4,1 gigavatios

Dos torres de tendido eléctrico. | Carlos de Saá

Manolo Rodríguez

A Coruña

La propuesta inicial de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica sitúa a Galicia entre las comunidades que más capacidad ganan de cara a 2030. Según los cálculos del Gobierno, las redes gallegas prácticamente duplicarán su techo de consumo, pasando de un pico de 2,2 gigavatios (GW) registrado el año pasado a una capacidad de 4,1 GW, lo que supone un incremento de 2,9 GW y un 6,8% de la nueva capacidad de todo el país

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunieron la pasada semana para revisar el alcance de esta planificación. La responsable autonómica se mostró “razonablemente satisfecha” al confirmarse refuerzos estratégicos en A Coruña. En total, se contemplan más de un centenar de nuevas posiciones y actuaciones en unas treinta subestaciones, así como conexiones para los futuros parques eólicos marinos previstos frente a la costa coruñesa y ferrolana.

El refuerzo eléctrico desbloqueará numerosos proyectos industriales hasta ahora condicionados por la falta de interconexión. Entre ellos, la planta de baterías de Resonac en los terrenos de Alu Ibérica; los desarrollos de hidrógeno verde Triskelion en Mugardos, H2POLE en As Pontes, Armonia Green y Arteixo H2V en Arteixo, además de los dos proyectos de Ignis, uno en los antiguos terrenos de Alcoa y otro de amoniaco verde en el puerto exterior. También se verán beneficiadas la Biofábrica de Ence en As Pontes o una planta de neumáticos en la misma zona.

En comparación con otras autonomías, Galicia se coloca en una posición destacada. Por ejemplo, Aragón ha conseguido un 8,6% de la nueva capacidad de todo el país, y el País Vasco, el 17%. Extremadura, un 6,1% y Asturias, un 3%. La planificación, que ahora debe someterse a trámite de audiencia, supone un horizonte de seguridad energética para A Coruña y refuerza su posición como polo industrial estratégico en la transición verde.

