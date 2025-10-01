Galicia, entre las comunidades que más capacidad consiguen con la nueva planificación eléctrica

La propuesta inicial de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica sitúa a Galicia entre las comunidades que más capacidad ganan de cara a 2030. Según los cálculos del Gobierno, las redes gallegas prácticamente duplicarán su techo de consumo, pasando de un pico de 2,2 gigavatios (GW) registrado el año pasado a una capacidad de 4,1 GW, lo que supone un incremento de 2,9 GW y un 6,8% de la nueva capacidad de todo el país

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunieron la pasada semana para revisar el alcance de esta planificación. La responsable autonómica se mostró “razonablemente satisfecha” al confirmarse refuerzos estratégicos en A Coruña. En total, se contemplan más de un centenar de nuevas posiciones y actuaciones en unas treinta subestaciones, así como conexiones para los futuros parques eólicos marinos previstos frente a la costa coruñesa y ferrolana.

El refuerzo eléctrico desbloqueará numerosos proyectos industriales hasta ahora condicionados por la falta de interconexión. Entre ellos, la planta de baterías de Resonac en los terrenos de Alu Ibérica; los desarrollos de hidrógeno verde Triskelion en Mugardos, H2POLE en As Pontes, Armonia Green y Arteixo H2V en Arteixo, además de los dos proyectos de Ignis, uno en los antiguos terrenos de Alcoa y otro de amoniaco verde en el puerto exterior. También se verán beneficiadas la Biofábrica de Ence en As Pontes o una planta de neumáticos en la misma zona.

En comparación con otras autonomías, Galicia se coloca en una posición destacada. Por ejemplo, Aragón ha conseguido un 8,6% de la nueva capacidad de todo el país, y el País Vasco, el 17%. Extremadura, un 6,1% y Asturias, un 3%. La planificación, que ahora debe someterse a trámite de audiencia, supone un horizonte de seguridad energética para A Coruña y refuerza su posición como polo industrial estratégico en la transición verde.