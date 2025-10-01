Más de la mitad de los gallegos ha tenido más de un empleo a la vez

Más de la mitad de los trabajadores gallegos ha tenido que compatibilizar dos o más empleos en algún momento de su vida laboral. Así lo refleja un informe elaborado por Randstad a partir de una encuesta a más de 4.500 profesionales en todo el país, que sitúa la incidencia del pluriempleo en Galicia en el 56%, una cifra similar a la media nacional (58,3%).

El fenómeno, cada vez más extendido en España, responde sobre todo a motivos económicos. En el caso de Galicia, cuatro de cada diez encuestados reconocen que recurren a un segundo empleo para aumentar sus ingresos, mientras que un 28% lo hace para cubrir gastos básicos. Otro 20% lo asocia a la inestabilidad de su ocupación principal. Solo un pequeño grupo admite motivos personales o vocacionales.

Los datos confirman que el pluriempleo tiene una doble cara. Mientras un 38% de los trabajadores gallegos valora disponer de más de una fuente de ingresos por el extra económico y cierta flexibilidad, un 31% lo vincula directamente al estrés y la fatiga. Incluso un 19% lo considera muy negativo por el impacto en su salud y en sus relaciones personales.

La encuesta también revela que se trata de una situación que tiende a prolongarse en el tiempo: la mitad de los gallegos que compatibilizan empleos mantiene esta dinámica durante más de tres años. En cualquier caso, el deseo de cambio es claro: el 69% de los pluriempleados afirma que reduciría su carga laboral si su trabajo principal ofreciese mejores condiciones.

Por sectores, la hostelería y el turismo concentran el mayor volumen de pluriempleados en la comunidad (28%), seguidos de la producción y manufactura (15%) y del transporte y la logística (8%). El perfil predominante es el de asalariado: un 81% trabaja por cuenta ajena, frente a un 6% que lo hace como autónomo y un 13% que combina fórmulas.

Aumenta el pluriempleo

A nivel estatal, el pluriempleo ha crecido un 43% en la última década y alcanzó a finales del año pasado un total de 585.800 personas. En el mapa autonómico, Galicia se sitúa en una posición intermedia, lejos de comunidades como Baleares (84%) o Murcia (63%), pero también por encima de Extremadura (47%), que encabeza la lista con menor incidencia.