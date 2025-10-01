El PIB de Galicia creció el 3% en 2024, por debajo de la media que se situó en el 3,5%

El producto interior bruto (PIB) de Galicia creció al 3% en 2024, por debajo de la media, que se situó en el 3,5%, según los datos de contabilidad regional de España que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras, el PIB per cápita de Galicia alcanzó los 30.105 euros, que representan un alza del 5,3%.

Por su parte, Murcia, con un incremento del 4,5%, fue la comunidad autónoma que más creció en 2024, seguida de Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%). Estos datos incorporan la estimación de avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre por Estadística y que cifró en un 3,5% el crecimiento anual de la economía española.

Según el INE, las regiones que registraron un menor aumento real de su PIB en 2024 fueron la comunidad autónoma de Cantabria (2,3%) y País Vasco (2,8%).

Por otra parte, el Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica de Galicia registró en julio un incremento del 3,3% interanual, por lo que el Foro Económico de Galicia apunta que el PIB gallego consolida su crecimiento en el segundo trimestre.

Y es que este avance de julio supone una décima más que el alcanzado en junio, por lo que «refuerza la reaceleración iniciada en la primavera» y prevé que «se mantenga en los próximos meses».