En el complejo tablero económico nacional, Galicia ocupa el lugar principal en una de las variables más relevantes que ayudan a entender cómo de saludables están las empresas. Las compañías gallegas presentan la ratio de deuda más baja de España: apenas un 16,2% de sus activos, menos de la mitad que la media nacional (34,9%), según el informe El endeudamiento de las empresas españolas: análisis sectorial por tamaño de empresa y por regiones, elaborado por Joaquín Maudos, catedrático de la Universitat de València.

Las empresas gallegas son las menos endeudadas de toda España / L.O.

El dato sitúa al tejido empresarial gallego como el más saneado del país, en un contexto en el que las crisis sucesivas —desde la financiera de 2008 hasta la pandemia o la guerra en Ucrania— han dejado cicatrices profundas en la solvencia de muchas firmas. Frente al 42,5% de endeudamiento que soportan las de Asturias, las más apalancadas, Galicia se muestra como un territorio que ha sabido resistir con una estructura menos dependiente del crédito.

Tejido empresarial

Una de las claves de este diferencial se encuentra en la composición del tejido empresarial. Galicia es, sobre todo, una tierra de pequeñas y medianas compañías. La atomización de su red productiva implica, como apunta Maudos, una menor exposición al endeudamiento: las microempresas —menos de diez empleados— presentan una ratio media en España del 22,6%, muy por debajo del 39,3% de las grandes. En la práctica, esto significa que la predominancia de pymes gallegas contribuye decisivamente a la baja deuda agregada.

Pero no todo es pequeña escala. El contraste lo marcan multinacionales como Inditex, que opera sin deuda financiera y con una sólida posición de liquidez superior a los 11.000 millones. Su capacidad para autofinanciarse no solo le permite encarar crisis con mayor resiliencia, sino que arrastra hacia abajo el promedio autonómico. Junto a ella, empresas, como, por ejemplo, Gadisa, Estrella Galicia, Finsa, Vegalsa o Jealsa completan un mapa en el que conviven industrias de referencia mundial con un tejido de pymes de base local.

Este equilibrio confiere a Galicia un perfil singular: menos expuesta que otras comunidades a las tensiones del crédito bancario, pero con referentes globales que consolidan solvencia y atraen inversión.

Más allá de los números, los analistas también señalan un elemento cultural. Galicia arrastra una tradición de cautela financiera, marcada por un territorio periférico que históricamente ha tenido menos acceso a financiación externa que Madrid, Cataluña o el País Vasco. Esa prudencia ha desembocado en una preferencia por estructuras menos endeudadas y con mayor autofinanciación.

El desapalancamiento, además, ha sido constante en la última década. España en su conjunto ha reducido en casi 26 puntos su ratio deuda/PIB desde 2015, pero Galicia partía ya de niveles más bajos y ha consolidado esa ventaja. Hoy, cuando la media española se sitúa en el 34,9%, las empresas gallegas marcan la mitad menos.

Las diferencias regionales son notables. El informe de Maudos destaca que la comunidad con mayor endeudamiento, Asturias (42,5%), multiplica por 2,6 veces el dato gallego. En el extremo alto también se sitúan Madrid, País Vasco y Navarra, territorios con fuerte presencia de grandes corporaciones industriales y financieras que, por su tamaño, operan con más deuda.

En el bloque intermedio, comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla y León muestran ratios cercanas a la media nacional, mientras que, junto a Galicia, aparecen territorios más moderados como la Comunitat Valenciana, Canarias o Cantabria.

Si se analizan las diferencias sectoriales, el estudio constata que las ramas más endeudadas en España son las actividades administrativas (48,7 %), la energía eléctrica (42,8 %) y la información y la comunicación. Galicia, en cambio, tiene un peso relativamente mayor de sectores menos intensivos en capital, como la pesca, la agroindustria o la logística, lo que contribuye a ratios más bajas.

La excepción la representa el sector naval o el pesquero de gran escala, intensivos en inversión, pero compensados en el promedio autonómico por el conjunto de pymes que marcan la tendencia general.

Lo que parece una cuestión estadística tiene, sin embargo, implicaciones de largo alcance. Una deuda reducida supone menor vulnerabilidad ante subidas de tipos de interés, menos dependencia del crédito bancario en momentos de restricción y más margen para afrontar crisis económicas sin comprometer la viabilidad empresarial.