España vuelve a batir récord turístico este verano después de crecer un 2,9% en agosto

Nuevo récord de turistas en verano con 22,3 millones de turistas internacionales entre julio y agosto, un 2,33% más que hace un año, pero con síntomas de moderación, pues en el mismo periodo del año pasado el incremento fue el doble. España recibió 11,3 millones de turistas en agosto, un 2,9% más que hace un año y cinco décimas más de las previsiones del Gobierno, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos turistas generaron un gasto en el país de más de 16.390 millones de euros, lo que supone un 6,7% más que en el mismo mes de 2024.

Se constata, así, la moderación del crecimiento turístico en los principales meses de la temporada alta. En el acumulado de los ocho primeros meses del año el país registró 66,8 millones de turistas, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto total de los turistas internacionales hasta agosto ascendió a 92.463 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2024. De mantenerse ese ritmo en el último cuatrimestre, España cerrará el año con 98 millones de turistas y 135.248 millones de euros de gasto.