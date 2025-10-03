El gallego Carlos Pedreira, nuevo director general de Alcampo

El directivo gallego Carlos Pedreira Freire asume desde hoy la dirección general de Alcampo en España, según ha informado la compañía. Pedreira Freire, que en la actualidad ocupaba el cargo de director de Patrimonio y Proximidad Digital de Alcampo, pasa ahora a la dirección general del grupo para dar el relevo a Américo Ribeiro, quien --tras seis años en la empresa-- asumirá posiciones de consejero en diferentes países donde opera Auchan Retail y ejercerá además la presidencia de Zenalco (central internacional de compras de frutas y verduras de Auchan Retail).

Alcampo destaca en un comunicado que Carlos Pedreira --licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña-- toma la responsabilidad de guiar a la compañía "en el proceso de transformación iniciado, impulsar la inversión en proyectos de futuro, consolidar un modelo multiformato y omnicanal que responda a las nuevas tendencias de consumo y asegurar que los clientes disfruten de una experiencia de compra ágil, personalizada y sostenible". Señala además que "bajo su liderazgo, la compañía trabajará en su adaptación a los hábitos emergentes, fomentando espacios físicos y digitales más cercanos, convenientes y alineados con las necesidades de los consumidores, al mismo tiempo que garantiza un desarrollo responsable y con visión de largo plazo".

Con amplia experiencia internacional en puestos directivos tanto en Auchan Retail como en otras empresas, Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en el año 2021, cuando asumió, junto a Américo Ribeiro, la responsabilidad de preparar la transición orientada a liderar la dirección general de la compañía.

Licenciado en la Universidade da Coruña

Carlos Pedreira, de 48 años, es licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña, donde cursó también un Posgrado de Dirección y Gestión de Empresas así como formación en Derecho Internacional, estudios que completó en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tras experiencias en otras empresas, Pedreira ingresó en Kiabi donde desempeñó diversos puestos como Responsable Jurídico y Expansión, Director Jurídico del Grupo en Francia y CFO de ITFAS la central de compras del Grupo Kiabi, ubicada en Hong Kong hasta el año 2017. En ese mismo año asumió la Dirección Jurídico y Fiscal de Auchan Retail Internacional, llegando a España en 2021 como Director de Finanzas y Patrimonio, y tras liderar una zona de vida con dos hipermercados y ocho supermercados dirigió posteriormente también la Proximidad Digital, que agrupa responsabilidades de dirección de Desarrollo, Técnica, Franquicias y M&A (Mergers and Acquisitions) Proyectos estratégicos, e-commerce y CFC (Customer Fulfillment Center).