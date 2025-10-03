La falta de control de tensión de la red eléctrica provocó el gran apagón, según el informe europeo

El gran apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica se debió a una "cascada de sobretensiones" en la red que no se habían visto nunca antes, según el primer informe europeo, elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). Los expertos descartaron señalar a las renovables como culpables del evento y afirmaron que el problema tiene que ver con los requisitos establecidos en la regulación para controlar la tensión, que quizás debieran actualizarse en el futuro.

"Con la información que tenemos el problema no fueron las renovables, sino que se debió a la incapacidad de la generación que tenemos para controlar la tensión. El control de tensión puede hacerse tanto a través de renovables como de la generación clásica", explican fuentes de Entso-e.

El organismo sitúa el apagón de la Península Ibérica como "el más severo" ocurrido en Europa en los últimos 20 años y el primero de su tipo, pues lo 'habitual' hubiera sido un cero eléctrico por baja tensión en la red de transporte debido a un desequilibrio entre la producción y la demanda, pero en este caso el problema fue el contrario: una sobretensión en cascada que no se había visto nunca antes en Europa ni en ninguna otra parte del mundo.

La tensión o voltaje no es como la energía, que si no tienes suficiente en una parte del continente puedes utilizar una central de generación que esté en la otra punta y 'viajará' a través de las interconexiones y las redes. En el caso de tener un problema con la tensión de la red debe resolverse "localmente", "lo que significa que el sistema tiene que tener capacidad de regulación de voltaje". Y la tiene, la pregunta es si es suficiente.

Según los expertos, el sistema actual tiene capacidad de controlar la tensión de la red pero "por encima de un cierto nivel" y lo que hay que evaluar es si este nivel "es demasiado alto" en un momento en el que cada vez hay más autoconsumo y generación distribuida. "Necesitamos pensar bien si debemos solicitar controlar la tensión en niveles más bajos que los que tenemos hoy porque permitiría resolver el problema donde aparece, donde la tensión aumenta demasiado. La pequeña generación puede reducirlo muy fácilmente", explican desde Entso-e.

Este informe de Entso-e es un primer estudio "factual" de los sucedido el 28 de abril, después de cinco meses de recopilar datos de los gobiernos y empresas implicadas en el apagón con el que el organismo busca ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido". En él se recogen los hechos, las condiciones del apagón y la secuencia de eventos, pero las causas y las recomendaciones se dejan para un segundo informe que verá la luz en el primer cuatrimestre de 2026.