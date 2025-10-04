La agencia estadounidense Moody’s eleva dos escalones la calificación de Abanca
La firma ha revisado el desempeño de 15 entidades bancarias españolas | También mejora la nota de BBVA y Sabadell, inmersos en la opa
La agencia de calificación Moody’s elevó este viernes la calificación de varios bancos españoles, entre ellos, Abanca, que mejora en dos escalones. Pasa de Baa2 a A3, al tiempo que ha situado su perspectiva en estable.
«Esta decisión afianza la posición de Abanca en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias, en el que entró en febrero de este año con la mejora del rating de DBRS», comentó en un comunicado la entidad bancaria. Moody’s basa su decisión en los niveles de capital y rentabilidad de Abanca, que se sitúan en un nivel superior a las expectativas. En su dictamen también ha influido el sólido perfil de financiación de la compañía gallega, así como la saneada calidad de sus activos.
Moody’s ha revisado su calificación para 15 bancos españoles, entre ellos el BBVA y el Sabadell, involucrados en un proceso de opa hostil. En el caso de BBVA, mejora el rating, entre otros factores, de la deuda senior preferente a largo plazo y la sube del escalón A3 al A2, por encima de la calificación que tiene España, con una perspectiva estable. Esta mejora se suma a la reciente por parte de S&P para el banco vasco.
Para Banco Sabadell, mejora el rating a largo plazo de los depósitos y lo sitúa en A3 desde Baa1, así como la deuda senior, en Baa1 desde Baa2, modificando la perspectiva en ambos ratings a estable desde positiva.
