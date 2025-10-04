La china BYD supera a Tesla en ventas mundiales de coches eléctricos

El principal fabricante de automóviles de China, BYD, ha conseguido vender un total de 1,6 millones de vehículos 100% eléctricos en todo el mundo hasta el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 17,6% y superando en 388.000 unidades a Tesla (1,21 millones hasta septiembre). BYD logró superar a la firma americana en ventas trimestrales con 582.522 registros a nivel mundial entre julio y septiembre (un 31,3% más que hace un año), pese al récord de ventas histórico de la estadounidense.

Aunque BYD está a punto de entregar más coches eléctricos de batería que Tesla durante un año natural por primera vez, los próximos meses se antojan inestables para ambas compañías. BYD está perdiendo impulso en su mercado nacional y Tesla tendrá problemas para repetir los resultados del trimestre pasado ahora que EEUU ha eliminado los créditos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos.