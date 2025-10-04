Uno de cada diez gallegos tiene caducado su convenio colectivo

Cuando un convenio caduca sin que haya entrado en vigor uno nuevo entra en una especie de fase nueva, la de la ultraactividad: no está vigente, pero se sigue aplicando hasta que no es reemplazado por otro acuerdo. Y hay muchos asalariados gallegos que están en esta situación, que sus marcos normativos laborales, ya sean de empresa o sectoriales, han vencido. Según el análisis del Registro de Convenios Colectivos (Regcon) elaborado por Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, son en torno a 95.000 los trabajadores en esta situación; equivalen a uno de cada 10.

Uno de ellos es el de la industria siderometalúrgica y de talleres de reparación de vehículos de la provincia de Ourense, de aplicación sobre 7.000 asalariados. En su artículo 3 expone que su duración termina el 31 de diciembre de 2024, «sendo prorrogable tacitamente de ano en ano en períodos anuais, sempre que non sexa denunciado por ningunha das partes que o subscriben antes do termo da súa vixencia inicial ou de calquera das súas prórrogas». Pero el sindicato CIG registró su denuncia con fecha del 2 de octubre del año pasado: fuentes del sector apuntan que se ha convocado huelga para los días 15, 16, 21, 22 y 23 de este mes. Existen diferencias en torno al plus de asistencia, entre otras cuestiones.

Otro acuerdo vencido y que es de aplicación sobre miles de trabajadores es el de las residencias privadas de la tercera edad, de carácter autonómico, y que ampara a 12.000 asalariados. En este caso se alcanzó un acuerdo de la comisión paritaria del convenio —entre los sindicatos UGT y CCOO y las patronales Agarte y Acolle— para una actualización de las tablas salariales para el ejercicio 2025. El periodo de aplicación de este acuerdo, su vigencia, era de 2020 a 2023, este último incluido. También de gran relevancia y vencidos son los convenios del comercio textil de Lugo (630 trabajadores), el de limpieza de edificios y locales de Pontevedra (9.000), el de hostelería de A Coruña (19.000), carpintería y ebanistería pontevedresas (1.800) o comercio del metal de la misma provincia (14.500 personas).

Aunque también hay pactos caducados en empresas, que bien han sido denunciados o están en fase de negociación. Es el caso de los centros industriales de Nueva Pescanova en O Porriño y Arteixo, además del área de comercio y back office de la multinacional, que afecta a trabajadores de la sede central de Chapela.