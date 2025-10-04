Moody’s eleva dos escalones la calificación de Abanca

La agencia de calificación Moody’s elevó este viernes la calificación de varios bancos españoles, entre ellos, Abanca, que mejora en dos escalones. Pasa de Baa2 a A3, al tiempo que ha situado su perspectiva en estable.

«Esta decisión afianza la posición de Abanca en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias, en el que entró en febrero de este año con la mejora del rating de DBRS», comentó en un comunicado la entidad bancaria.

Moody’s basa su decisión en los niveles de capital y rentabilidad de Abanca, que se sitúan en un nivel superior a las expectativas. En su dictamen también ha influido positivamente el sólido perfil de financiación de la compañía gallega, así como la saneada calidad de sus activos.

Valoración en plena opa

Moody’s ha revisado su calificación para 15 bancos españoles, entre ellos el BBVA y el Sabadell, involucrados en un proceso de opa hostil.

En el caso de BBVA, mejora el rating, entre otros factores, de la deuda senior preferente a largo plazo y la sube del escalón A3 al A2, por encima de la calificación que tiene España, con una perspectiva estable. Esta mejora se suma a la reciente por parte de S&P para el banco vasco.

«La subida está impulsada por la reciente mejora en el perfil crediticio del banco, particularmente en términos de rentabilidad», destacó Moody’s en su nota de prensa. «El beneficio neto del banco ha seguido mejorando en la primera mitad de 2025, tras el sólido crecimiento registrado en 2024», a pesar de los retos del entorno macroeconómico, según la agencia.

El banco «equilibra una fuerte generación interna de capital con una política de dividendos generosa, junto con un perfil robusto de financiación y liquidez, respaldado por una amplia y estable base de depósitos, un modelo de financiación independiente para las filiales y un acceso amplio al mercado», añade.

Para Banco Sabadell, mejora el rating a largo plazo de los depósitos y lo sitúa en A3 desde Baa1, así como la deuda senior, en Baa1 desde Baa2, modificando la perspectiva en ambos ratings a estable desde positiva.