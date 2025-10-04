La operadora R lanza su nueva e-SIM, una tarjeta virtual integrada

El operador gallego R ha lanzado su nueva e-SIM, una tarjeta virtual que elimina la de plástico y ofrece activación inmediata. La e-SIM permite llevar dos números en un mismo terminal, configurar la conexión en varios dispositivos y contratar planes de datos en el extranjero sin cambiar la tarjeta principal, lo que facilita la comunicación en viajes y mejora la flexibilidad.

La activación es gratuita en cualquier tienda R de Galicia, siempre que el terminal sea compatible, y se realiza de manera sencilla mediante un código QR.