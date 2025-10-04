Las reclamaciones ante el Banco de España llegan su máximo en A Coruña: superan por primera vez las 1.200

La provincia de A Coruña registró el año pasado un récord histórico de reclamaciones ante el Banco de España, con un total de 1.275 expedientes, lo que supone un incremento del 47,2% respecto al ejercicio anterior y la cifra más alta desde que existen datos. Este repunte la sitúa en una posición destacada a nivel nacional —la décima con más quejas— y refleja un fenómeno que, aunque se percibe localmente, tiene raíces en cambios jurisprudenciales y en la evolución de los servicios financieros.

El análisis de los datos de la memoria del Banco de España revela que el principal motivo de reclamación en la provincia fueron los gastos de formalización, sobre todo de las hipotecas, que suman 605 casos, el 47,5% del total. Esta cifra representa un aumento espectacular respecto a las 84 denuncias registradas en 2023. Este crecimiento se produce en un contexto de oleada de reclamaciones relacionadas con la devolución de los gastos hipotecarios, impulsada por fallos judiciales que clarifican los efectos de la nulidad de las cláusulas abusivas y los plazos de prescripción.

El segundo motivo de reclamación más frecuente fue el fraude, con 232 casos (18,2% del total), un ligero incremento del 2,7% frente al año anterior. Se trata, sobre todo, de operaciones no autorizadas con tarjetas y transferencias, aunque el Banco de España solo evalúa si las entidades aplicaron correctamente las medidas de seguridad, sin intervenir en aspectos penales. Por el contrario, las reclamaciones por comisiones y otros gastos han descendido un 23%, hasta los 94 casos, y las relacionadas con información y documentación caen un 14%, hasta 59.

En cuanto al resultado de los expedientes, el 75,8% fueron inadmitidos, ya sea por falta de datos, por exceder las competencias del Banco o por no haberse reclamado previamente ante la entidad financiera, mientras que el 22,5% fueron admitidos y el 1,6% trasladados a otros organismos. Estas cifras reflejan la dificultad de obtener resultados favorables, incluso cuando se presenta una reclamación formal.

El contexto nacional ayuda a entender la magnitud del aumento. En 2024, el Banco de España gestionó 56.099 expedientes, un 69% más que en 2023, con lo que también alcanzó la cifra más alta desde la creación del servicio hace casi cuatro décadas. Más del 60% de los casos estaban vinculados a préstamos hipotecarios y a la devolución de los gastos de formalización, consecuencia directa de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que ampliaron las posibilidades de reclamar estos cobros. Este escenario explica la abrupta subida en A Coruña y en otras provincias, donde los despachos jurídicos especializados y los consumidores que habían visto caducar sus reclamaciones encuentran ahora vías legales para reabrir sus expedientes.

Causas

Jorge Villariño, responsable del sector financiero de CCOO-Servizos de Galicia, señala que en los gastos de formalización «la subida es brutal respecto al año pasado debido por la ampliación de los plazos sobre la caducidad de las reclamaciones de las hipotecas, que ha permitido reactivar expedientes antiguos». Villariño añade que, además, factores como el envejecimiento de la población y el cierre de sucursales continúan siendo elementos que empujan a los consumidores a acudir al Banco de España.

Históricamente, A Coruña ya se situaba entre las provincias con más reclamaciones. En 2023, con 866 quejas, ocupaba el octavo puesto. Entonces, los fraudes lideraban las denuncias, seguidos de los gastos de formalización y las comisiones bancarias. Este patrón se mantiene, aunque ahora los gastos de formalización han tomado la delantera, impulsados por la jurisprudencia y por los poseedores de hipotecas.

Además, el acceso físico a la sucursal del Banco de España en la ciudad de A Coruña, única en Galicia, facilita que los ciudadanos presenten reclamaciones de manera presencial. Villariño destaca que la cercanía y accesibilidad de la oficina «favorece que los usuarios prefieran acudir físicamente antes que realizar los trámites telemáticos».