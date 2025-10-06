La producción industrial sube en agosto al 0,4% y suma tres meses de alzas

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio y la más elevada desde marzo de 2023.

Las prendas de vestir lideran los descensos

El crecimiento de la producción industrial en agosto en un 0,4% fue resultado de los ascensos registrados en tres sectores.

El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+2,8%), seguido de los bienes de equipo (+2,3%) y de los bienes de consumo no duradero (+0,5%).

Por contra, se registraron descensos en los bienes de consumo duradero (-5,2%) y en los bienes intermedios (-2,5%).

Por ramas de actividad, los mayores descensos interanuales de la producción en agosto se produjeron en la confección de prendas de vestir (-24,3%), artes gráficas (-15,3%), fabricación de productos informáticos (-12,4%) y la industria del cuero y del calzado (-12,1%).

Por contra, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de productos farmacéuticos (+22,2%) y la fabricación de otro material de transporte (+16,6%).

En los ocho primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 0,6% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,5%) y el avance del suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado en un 4,5%.

9 comunidades recortan su producción industrial

Ocho comunidades autónomas aumentaron en agosto su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, especialmente Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%), Cantabria (+2,6%) y Canarias (+2,5%).

Por contra, se produjeron descensos en nueve regiones, destacando los retrocesos de País Vasco (-7,9%), La Rioja (-7,5%) y Navarra (-6,2%).

Caída del 0,1 en el mes

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).