Altia cierra la absorción de la empresa catalana IN2 que compró a finales de 2024

Altia ha completado oficialmente la fusión por absorción de IN2 Ingeniería de la Información, la consultora tecnológica con sede en Barcelona que adquirió en diciembre de 2024, según la nota recogida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La operación, valorada en 4 millones de euros más un importe variable de hasta 3,5 millones condicionado al cumplimiento de objetivos en los próximos cinco años, busca integrar completamente la actividad de la empresa bajo la estructura del grupo coruñés. El proceso se inició en mayo de 2025, cuando ambas compañías anunciaron el inicio de los trámites para la fusión. Según explicaron entonces, la absorción permitiría simplificar la gestión administrativa, reforzar la posición en el mercado y potenciar las sinergias entre Altia e IN2. La operación se ha realizado de manera simplificada al tratarse de una sociedad absorbida controlada al 100% por la sociedad absorbente.

Con esta integración, IN2 forma parte de un grupo con más de 4.000 profesionales en cerca de 30 localizaciones en diez países, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento tanto para clientes como para empleados.

Por otra parte, Altia ha actualizado el nombre de su página web corporativa. A partir de hoy martes 7 de octubre, el nuevo dominio oficial será www.altiacompany.com, que reemplaza a www.altia.es.

La modificación, comunicada al BME Growth y registrada en el Registro Mercantil, garantiza, según la empresa, la continuidad en la difusión de información pública relevante y refuerza la transparencia del grupo frente a inversores y usuarios.