BANCA
La aseguradora Zurich anuncia que no acudirá a la opa del BBVA sobre el Sabadell
La compañía es el segundo mayor accionista de la entidad catalana, solo por detrás de Blackrock, que controla cerca del 7%
Celia López
La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad. "La operación actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas de la entidad más allá de las perspectivas individuales de la compañía", ha señalado a la agencia Bloomberg un portavoz de la aseguradora
Este movimiento era el esperado porque la aseguradora mantiene un acuerdo en seguros que se podría romper con la compra de BBVA. Desde que empezó la OPA ha ido aumentando su participación de manera paulatina en el capital de Banco Sabadell, hasta llegar al 4,947%.
Este martes, Banco Sabadell había solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adoptara, "de manera preventiva", un "criterio público" que "deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA" de BBVA, con el objetivo de "evitar potenciales manipulaciones de mercado.
Detalle de las posiciones
En el escrito remitido al supervisor, Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma "firme e irrevocable" que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad catalana.
La semana pasada, el único consejero dominical de Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, se desmarcó de la decisión del consejo de rechazar la oferta mejorada por BBVA y anunció que tenía intención de acudir al canje.
