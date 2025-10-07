Cafés Siboney aumenta sus beneficios un 50% y triplica los que logró hace dos años

Cafés Siboney continúa su senda de crecimiento. La compañía coruñesa cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto de 1,3 millones de euros, un 50% más que el año anterior, cuando alcanzó los 866.000 euros, y casi el triple de las ganancias que logró en 2022. Las cuentas, depositadas recientemente en el Registro Mercantil, reflejan una evolución sostenida que mantiene la tendencia ascendente iniciada tras el impacto de la crisis sanitaria y la posterior normalización del consumo.

El volumen de negocio también ha crecido con solidez. La facturación ascendió a 8 millones de euros, frente a los 7,2 de 2023, lo que supone un incremento del 11%. El aumento de los ingresos se apoyó en el mantenimiento de la cartera de clientes de hostelería y en la estabilidad del negocio tradicional, según señala la compañía en su informe de gestión: «La sociedad sigue con su estrategia consistente en centrarse en su negocio tradicional de tostadero de café y venta del mismo a hostelería».

El empleo se estabilizó después de los ajustes de plantilla realizados en 2023. Siboney cerró el ejercicio con 35 trabajadores, tres más que el año anterior. El gasto total en personal se situó en torno a 1,3 millones, ligeramente superior al de 2023 (unos 66.000 euros más). La mejora de los márgenes, pese al incremento de costes laborales y a la volatilidad del precio del café, permitió reforzar los resultados operativos y elevar el beneficio neto.

Las cifras del año pasado consolidan la recuperación iniciada en 2023, cuando la empresa ya había duplicado sus beneficios hasta los 866.000 euros, con lo que se acercó a los niveles previos a la pandemia. En aquel momento, la facturación creció un 2,6%, hasta los 7,2 millones, lo que evidenciaba que el repunte del beneficio no se debía tanto al aumento de ventas como a la contención de costes y la mejora de la eficiencia interna. En 2024, el incremento simultáneo de facturación y rentabilidad refleja un avance más equilibrado.

La compañía, fundada en 1965 y gestionada por la tercera generación de la familia Gómez Torres, ha mantenido durante los últimos ejercicios una política de prudencia financiera y reinversión. Al igual que en años anteriores, todos los beneficios irán a reservas voluntarias, según detalla el informe. Esta decisión refuerza la estructura patrimonial del grupo, cuyo activo total aumentó de 8,3 millones en 2023 a 9,2 en 2024.

En un contexto de precios internacionales del café marcados por la volatilidad, Siboney subraya en su informe que «los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la empresa están relacionados con la evolución del precio del café». La dirección recuerda, no obstante, que la amplia base de clientes sigue siendo un factor de estabilidad: «La diversificación de su cartera de clientes es una importante fortaleza de la empresa, por lo que no se esperan riesgos significativos en la morosidad de los próximos ejercicios».

Diversificación

Esta estrategia de diversificación, que combina la venta a establecimientos de hostelería, tiendas especializadas como las de rua Nova o la calle Ferrol en A Coruña y su presencia en espacios comerciales como El Corte Inglés de A Coruña y Santiago, ha permitido a la firma amortiguar los efectos de la inflación y de las tensiones internacionales en el mercado de materias primas.

El informe de gestión califica el ejercicio como positivo: «Se han cumplido los objetivos marcados por la dirección», señala el documento, que destaca además el buen comportamiento de la actividad ordinaria y la consolidación de la posición competitiva de la marca en el mercado. «La evolución y resultados del ejercicio han sido satisfactorios y se espera que la evolución de la actividad ordinaria y habitual siga esta tendencia en próximos ejercicios con el afianzamiento cada vez más sólido de la posición de la empresa en el mercado», añade la compañía.

Con seis décadas de historia y una marca reconocida, Siboney ha logrado mejorar su rentabilidad sin alterar su estructura operativa. El aumento de los beneficios en 2024 —un 50% más que el año anterior y el triple que en 2022— confirma la solidez de una estrategia basada en la estabilidad y la reinversión.