La coruñesa Altia se lanza al negocio de la defensa y planea la compra de una empresa del sector

La consultora tecnológica coruñesa Altia ha anunciado su intención de entrar en el sector de la defensa. La compañía, que el pasado año celebró su 30 aniversario, está analizando la adquisición de hasta tres empresas, una de ellas con actividad en defensa, con el objetivo de integrarse en nuevos consorcios y reforzar su cartera de clientes en este segmento, según ha avanzado Constantino Fernández, presidente y principal accionista de Altia.

El máximo responsable de la empresa ha reconocido que el interés por el sector de la defensa responde a la experiencia previa de la firma en servicios para clientes de este ámbito, donde en la actualidad tiene un papel secundario, pero con posibilidades de ampliar su protagonismo. Fernández ha destacado que la operación está en fase de estudio y que todavía no hay nada cerrado. No ha desvelado los nombres ni los posibles importes, aunque ha apuntado que se trata de empresas que pueden integrarse sin problemas en Altia. Estima que el proceso podría prolongarse entre cinco y seis meses.

Sobre la financiación, la compañía mantiene su estrategia de recurrir preferentemente a recursos propios, aunque Constantino Fernández ha asegurado que, en caso necesario, no tendría problemas para acceder a crédito. Además, ha reiterado el carácter familiar de Altia, en la que posee el 81% del capital, y ha descartado tanto la venta como la entrada de una firma de inversión. Entre los socios se encuentra Incio Inversores, holding de Josefa Ortega, hermana de Amancio Ortega.

Altia también ha presentado su nueva identidad corporativa que marca el inicio de una etapa centrada en el crecimiento sostenible. La renovación incluye un nuevo logotipo, una nueva dirección web y el lema Technology for real growth (tecnología para un crecimiento real).

Altia espera cerrar el año con una facturación de 300 millones y un beneficio neto de 24, lo que supone un incremento interanual del 57%. Para 2026 proyecta ingresos de 330. Fernández ha destacado que la salida a Bolsa en 2010 fue clave para consolidar una estructura más profesional y establecer un crecimiento estable tanto orgánico como inorgánico.