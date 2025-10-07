Genesal asegura la continuidad eléctrica de una central térmica en República Dominicana
La compañía coruñesa Genesal Energy ha diseñado un grupo electrógeno de 1.500 kVA para una central térmica de ciclo combinado en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Este equipo actúa como respaldo crítico, que garantiza suministro continuo y estabilidad energética en una región estratégica. El generador, montado en un contenedor de 12 metros, incluye motor-alternador sobre bancada de acero, sistema silencioso, depósito de gran autonomía y equipamiento de seguridad reforzado. La instalación responde a la creciente demanda eléctrica derivada del desarrollo industrial y turístico, y aporta fiabilidad cuando las renovables no cubren toda la carga. Según José Manuel Fernández, CEO de Genesal Energy, el proyecto refleja innovación, eficiencia y compromiso con la estabilidad energética regional. La firma coruñesa refuerza así su expansión internacional en América Latina.
