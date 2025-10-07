Mar destina 43 millones a tres proyectos acuícolas que generarán 150 empleos

Galicia refuerza su apuesta por la acuicultura como motor económico y social con la concesión de ayudas por más de 59,5 millones de euros destinadas al impulso de nuevos proyectos y a la mejora de la competitividad de las empresas del sector. Así lo destacó este lunes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien en rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, que presidió en ausencia de Alfonso Rueda, subrayó que estas aportaciones permiten «reforzar el apoyo al tejido empresarial marítimo-pesquero en aras de aumentar la calidad y el valor añadido de los productos».

Las ayudas, gestionadas por la Consellería do Mar y cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), beneficiarán un total de 206 expedientes, de los cuales 202 corresponden a inversiones productivas en empresas acuícolas. Estas actuaciones suponen una inversión global de 156 millones de euros, con una ayuda pública de 58,8 millones, mientras que los cuatro expedientes restantes —dotados con más de 643.000 euros— están orientados a mejorar la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables en el sector.

En esta primera convocatoria del Fempa, cerca del 94 % de las ayudas están vinculadas a la producción del mejillón, especialmente en la construcción y modernización de bateas y embarcaciones auxiliares. Sin embargo, el Gobierno gallego apuesta también con fuerza por la acuicultura en tierra, ámbito en el que se movilizarán inversiones cercanas a 140 millones de euros.

En este marco, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó tres proyectos estratégicos que consolidan la posición de Galicia como referente europeo: la primera planta de cría de salmón de la comunidad, en Burela, y dos nuevos criaderos de lenguado en Cervo y Cambados.