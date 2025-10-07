El mercado bendice los resultados de Inditex con un alza del 14% en un mes

El mercado ha vuelto a rendirse ante Inditex. La compañía gallega ha recuperado en menos de un mes toda la pérdida acumulada desde el arranque del año, impulsada por los resultados que anunció el pasado 10 de septiembre y, sobre todo, por un prometedor inicio del segundo semestre fiscal que han devuelto la confianza a los inversores.

Desde que presentó sus cuentas del segundo trimestre, el pasado 10 de septiembre, las acciones del gigante textil han escalado un 14,3%, hasta cerrar la jornada del martes en 48,75 euros, tras avanzar un 0,85%. Hay que remontarse a comienzos del pasado mes de junio para encontrar una cifra similar.

La mejora bursátil ha elevado su capitalización hasta casi los 152.000 millones, una cifra que supone un incremento de más de 19.000 desde la publicación de resultados. Con ello, el grupo fundado por Amancio Ortega amplía su distancia con el Banco Santander, segundo valor del Ibex 35 por tamaño, hasta casi 24.000 millones, frente a los apenas 8.000 que los separaban hace un mes.

El comportamiento de la multinacional destaca en un contexto bursátil en el que solo Indra (compañía del sector de defensa), con un repunte del 18%, logra superar el avance del grupo textil. La subida de la firma de Arteixo tiene un valor simbólico añadido: prácticamente corrige la caída de un 15% que había sufrido en determinados momentos del año, una racha que llegó a situarla entre los peores valores del índice en verano.

El viraje ha sido tan rápido como contundente. Antes de los resultados, el mercado había castigado con fuerza a Inditex ante el temor a una desaceleración en ventas y márgenes. Desde junio y hasta una semana antes de la presentación, la acción llegó a perder más de un 10%. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente con las cifras del primer semestre, y, sobre todo, con el avance de las ventas de agosto y de la primera semana de septiembre.

Entre febrero y julio, alcanzó una facturación de 18.375 millones, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio se situó en 2.781 millones, un 0,8% superior al de 2024. Aunque el crecimiento fue moderado, lo que captó la atención del mercado fue el adelanto de las cifras de ingresos del arranque del segundo semestre, que rozaron el doble dígito.

Entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, las ventas totales —tanto en tienda como online— aumentaron un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Ese repunte fue interpretado por los analistas como señal de que la demanda vuelve a ganar tracción, especialmente en Europa y América, los principales mercados del grupo, por lo que los inversores volvieron a confiar en las acciones de la multinacional.

El avance del 14,3% en el último mes permite a Inditex borrar las pérdidas acumuladas en el año y situarse a apenas un 0,06% de los niveles con los que despidió 2024. La reacción bursátil refleja un reajuste de expectativas: los inversores anticipan que el segundo semestre puede ser más sólido, con márgenes y beneficios revisados al alza.