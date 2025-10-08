EMPRESAS
Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
La UE considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios
Celia López
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, según recoge la agencia Europa Press. La UE considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
- 8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Elena, menor tutelada en los 90 que sufrió maltrato: «Es el momento de contar la verdad»
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste