La Audiencia Nacional cita como investigado al dueño del fondo bajista Gotham por trasladar información engañosa al mercado sobre Grifols

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a los gerentes del fondo bajista Gotham City Research, Daniel Yu, y de General Industrial Partnerts (GIP), Cyrus de Weck, por un delito relativo al mercado financiero en la causa abierta por haber trasladado supuestamente información engañosa al mercado sobre la farmacéutica Grifols con el objetivo de bajar el precio de sus acciones. La compañía hizo público un informe el pasado 8 de enero en el que acusaba a la empresa catalana de haber manipulado las cifras de su deuda. A raíz de esta información, el grupo sufrió fuertes caídas en Bolsa que le hicieron perder hasta el 40% de su valor bursátil.

En una providencia, el magistrado cita al empresario Daniel Yu a declarar el próximo 26 de febrero a las 9.00 horas, con la posibilidad de continuar la declaración al día siguiente en caso de ser necesario. Para De Weck, el juez ha fijado su interrogatorio para el 5 de marzo, con opción de continuar un día más tarde. En la resolución se contempla designar para este procedimiento a un traductor especializado en el ámbito económico-financiero debido a la "alta complejidad" de las declaraciones de ambos empresarios.

Admisión de la denuncia

El pasado 19 de noviembre, el juez Calama admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham, a GIP y varios de sus directivos por lanzar supuestamente al mercado financiero una información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols. El objetivo de la empresa habría sido reducir el precio de la compañía en Bolsa de la que se beneficiarían ambas sociedades denunciadas.

El magistrado sospecha que podría haberse cometido un delito tipificado en el artículo 284.1.2º del Código Penal, que sanciona "a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difunden noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas de sobre personas o empresas. Ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de la cotización de un instrumento financiero".