Fitch eleva la calificación de Pymar por su solvencia

La agencia internacional Fitch Ratings ha elevado de BBB+ a A- la calificación crediticia de Pymar, sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles. La mejora del rating sitúa a la compañía en un nivel superior de solvencia y coincide con el mayor nivel de actividad del sector naval privado español en los últimos catorce años.

Según los datos facilitados por la entidad, los astilleros nacionales cuentan actualmente con una cartera de pedidos de 69 buques, valorada en más de 2.700 millones de euros. Este volumen de trabajo representa el nivel más alto desde 2011 y consolida a España como segunda potencia en contratación naval dentro de la Unión Europea, además de situarla entre las diez primeras del mundo.

Fortaleza

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, señaló que «esta mejora de la calificación crediticia evidencia la fortaleza y solvencia de Pymar y de los instrumentos financieros de los que dispone, avalando su capacidad como herramienta clave de colaboración público-privada en la política industrial para el apoyo a las empresas de la industria naval privada española».

Pymar gestiona diversos instrumentos financieros orientados a respaldar la competitividad de los astilleros privados y a facilitar su acceso a la financiación, elementos que Fitch ha valorado positivamente en su revisión. La nueva calificación A- refleja, según la agencia, una mayor estabilidad y capacidad de pago por parte de la entidad.

En los últimos años, los astilleros españoles han reforzado su presencia internacional gracias a la especialización en segmentos de alta complejidad técnica y elevado valor añadido. Entre ellos destacan los buques oceanográficos, los destinados a la acuicultura marina y los vinculados al sector de la energía eólica marina, ámbitos en los que España ocupa posiciones destacadas en los rankings mundiales de contratación.

La mejora del rating supone un reconocimiento a la solidez y fiabilidad de Pymar y, según la entidad, contribuirá a incrementar el atractivo del sector naval español ante armadores e inversores, al ofrecer mayor seguridad y confianza en las operaciones de construcción y financiación de nuevos proyectos. Además, la compañía considera que esta decisión refuerza la visibilidad internacional del sector naval español y respalda su papel como generador de empleo cualificado, innovación tecnológica y desarrollo industrial sostenible en todo el territorio nacional.