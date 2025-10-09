El futuro de A Coruña busca empleo

Para muchos jóvenes, su primer acercamiento real al mercado laboral. Para las empresas, una ocasión para conocer nuevos perfiles. La sexta edición de la Feria de Empleo de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (Erlac) reunió este jueves a cientos de jóvenes en el Centro de Servicios Avanzados de la Cidade das TIC. Durante toda la mañana, los pasillos se llenaron de estudiantes que buscaban información, orientación y, en algunos casos, su primera oportunidad laboral. La cita contó con la participación de más de treinta empresas procedentes de distintos sectores.

«Estamos en primero y venimos un poco para coger información para el futuro, cuando tengamos que echar currículums», contaba Leire Rego, de 17 años, estudiante de primer curso de Relaciones Laborales. Junto a ella, Alba Andrés, de 18 años, destacaba la utilidad de la iniciativa: «Nos enseñan cosas que no sabíamos, como lo de crear un perfil en LinkedIn o empezar a movernos ya. Está bien porque así vamos viendo qué opciones hay para cuando lleguen las prácticas».

Para muchos, esta feria sirvió como un primer contacto con el mundo laboral. Jorge Álvarez, de 21 años, estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, acudió con un objetivo claro: «encontrar una empresa para realizar formación dual». «El año pasado hice prácticas normales, pero ahora quiero algo más estable, cobrando y pasando más tiempo en la empresa. Ya hablamos con una en la que hicimos prácticas y me dijeron que el tema del dual está complicado, pero voy a mirar que más hay», comentaba mientras recorría los puestos con sus compañeros. «Estas ferias ayudan a ver cómo se mueve el sector y a hacer contactos», añade.

Otros jóvenes acudieron con una mezcla de curiosidad y expectativa. Xián Leo y Elena Fernández, de 25 y 31 años respectivamente, estudiantes de segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), reconocían que su centro los había llevado a la feria, pero valoraban la experiencia: «Nos parece interesante para conocer lo que hay y ver empresas con las que podríamos hacer prácticas. Estamos en plena búsqueda y esto nos ayuda a hacernos una idea». Aunque reconocían que «hay tanta gente que cuesta moverse», ambos coincidían en que «el contacto directo con las empresas siempre aporta más que leer ofertas por internet».

El ambiente fue de gran actividad desde primera hora. Varios institutos, centros de FP y universidades acercaron a sus alumnos al recinto, que ofrecía charlas, talleres prácticos y una mesa redonda sobre extranjería y empleo en un mundo sin fronteras. En los distintos stands, los representantes de empresas explicaban sus programas de prácticas y selección, mientras los asistentes entregaban currículums o simplemente se informaban sobre los perfiles más demandados.

Uno de los puestos más concurridos fue el del Grupo Nortempo, especializado en recursos humanos y empleo. Su orientadora laboral, Cristina Bajo, destacaba la importancia de este tipo de encuentros: «Son una oportunidad para conectar talento joven con las necesidades reales de las empresas. Buscamos perfiles para administración, contabilidad o marketing, y siempre encontramos candidatos muy interesantes». Explicaba también que, además de reclutar nuevos perfiles, su presencia en la feria sirve para «desmontar los mitos que todavía existen en torno a las empresas de trabajo temporal». «Muchos jóvenes no saben bien cómo funcionamos, y aquí pueden conocernos, informarse y descubrir que somos un puente real hacia el empleo», afirmaba Bajo .

A lo largo de la mañana, los asistentes pudieron participar en talleres para la elaboración del currículum, la mejora de la imagen profesional o el uso de redes sociales para buscar empleo. Además, la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargallo, ofreció una charla titulada «Echar el CV y cruzar los dedos no es estrategia», centrada en planificar la búsqueda laboral de forma eficaz.