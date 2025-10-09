El Ibex 35 cae ligeramente pero logra mantener los 15.600 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una ligera caída del 0,09%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.600 enteros y a situarse en los 15.664,7 puntos hacia las 9.00 horas, situándose así de nuevo en máximos no vistos desde diciembre de 2007.

El contexto está marcado por el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

En el terreno empresarial, las nuevas acciones de Squirrel Media procedentes de su ampliación de capital para compensación de créditos aprobada el pasado mes de junio comenzarán a cotizar hoy.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,26%), Acerinox (+0,8%), Ferrovial (+0,54%) y Acciona, con un avance del 0,5%.

En el lado negativo se situaban Puig, cuyos títulos cedían un 3,28% en la apertura, y Unicaja Banco, que presentaba un descenso del 0,68%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres y Milán caían un 0,4% y un 0,17%, en cada caso, mientras que París y Francfort subían un 0,25% y un 0,18%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,11% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,32 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,08%, hasta los 62,6 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1620 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,218%.