Castrosua amplía sus lazos con China a través de Yutong

La carrocera gallega Castrosua refuerza su estrategia internacional. Tras firmar acuerdos previos con importantes fabricantes chinos como BYD para producir autobuses eléctricos adaptados al mercado europeo, ahora expande sus lazos con el gigante asiático y rubrica una carta de intenciones con Yutong. Con esta alianza, busca unir innovación tecnológica y experiencia en diseño.