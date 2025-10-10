El Gobierno saca a audiencia su planificación eléctrica sin la petición de Altri
redacción/agencias
Madrid
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado la fase de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que prevé una inversión de unos 13.600 millones.
La propuesta, cuya fase de consulta se prolongará hasta el 16 de noviembre, se orienta a cubrir las necesidades del país y a cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a proyectos industriales. Como estaba previsto, queda fuera la subestación que pedía Altri para la fábrica en Palas de Rei, motivo por el que la firma ya avanzó que recurrirá.
