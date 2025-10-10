Las marcas gallegas reivindican su papel en el tejido empresarial
La primera edición de ‘Marcas gallegas. Historias de éxito’ cuenta con un centenar de directivos
El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la primera edición de Marcas gallegas. Historias de éxito, un encuentro profesional que reunió a un centenar de directivos y representantes de empresas líderes de capital gallego. La cita, promovida por el estudio de diseño coruñés Costa, se consolida como un nuevo espacio de diálogo para analizar el papel estratégico que desempeñan las marcas en el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial gallego.
El evento surge a raíz de las presentaciones itinerantes del informe BrandPulse 2024, organizadas por la Asociación Española de Branding (Aebrand), el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y Costa, con la colaboración de la consultora GfK – An NIQ Company y el impulso del Club Cámara Noroeste. Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas con representantes de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Cafés Candelas, Corporación Hijos de Rivera, Instituto Tecnológico de Galicia, Krack y Russula, que debatieron sobre la capacidad de las marcas para impulsar la innovación, fortalecer la economía y proyectarla. El vicepresidente de Aebrand, Jaime Dolagaray, subrayó que la marca es un activo «estratégico capaz de generar valor, orientar la cultura y fortalecer la competitividad de las organizaciones».
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños
- Un 'influencer' alucina con una rareza de A Coruña: 'No lo había visto en ninguna parte del mundo