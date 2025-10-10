El ‘renting’ acelera en Galicia y ya supone uno de cada cinco coches matriculados

Los cambios en la industria de la automoción suelen ser «rápidos», con decisiones a veces valientes que incluyen miles de millones de inversión para grandes saltos tecnológicos o apuestas por productos más arriesgados. A veces por la necesidad de superar a la competencia, otras por exigencias regulatorias o también por atraer a los consumidores y adaptarse a la nueva realidad en la que vive la población. Un ejemplo claro está en el proceso de electrificación que vive el sector, impulsado por la imposición del fin a los motores de combustión en la UE en 2035 y que ha llevado a las marcas a una carrera por hacerse un hueco. Otro está en la forma de acercarse a los clientes, intentando dar facilidades a la hora de comprar un vehículo. En este proceso, el renting, una modalidad más extendida en el norte europeo, sigue abriéndose paso en el conjunto del país y en Galicia. Hasta septiembre, se registraron 257.588 operaciones, un 3,6% más que en igual periodo del año pasado y lo que supone que algo más de uno de cada cinco coches que se matricula ya se hace en esta modalidad.

Este tipo de contrato de alquiler a medio o largo plazo de un vehículo está creciendo cada vez más entre los compradores gallegos. Así lo certifican los datos de organizaciones como la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR) o la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Aunque difieren en unas pocas unidades en sus estadísticas, el resumen que se hacen es el mismo: crece y tiene espacio para hacerlo toda más.

De las cifras totales, hasta septiembre solo se contabilizan 224 vehículos en renting formalizados en Galicia, lo que representa el 0,665% del total acumulado de las matriculaciones gallegas. De hecho, caen un 7% frente a los 241 de hace un año. Sin embargo, estos datos no son representativos, ya que están «muy condicionados por el domicilio fiscal del arrendador», explica el secretario general de la AELR, Manuel García Fernández. Y es que la mayoría de los operadores de renting se asientan en Madrid, de ahí que las matriculaciones se centralicen en la capital española, aunque las ventas se realicen en la comunidad gallega o en otras de las regiones del país, con lo que el porcentaje sobre las matriculaciones es más o menos homogéneo.

Así lo ven también los propios concesionarios locales. Carlos Miranda, del centro de Stellantis&You, explica que el mercado de renting «crece» y que lo hace «por una cuestión económica». «Pasa lo mismo que con la vivienda, que hay un empobrecimiento, nos podemos permitir pagar una cuota, pero no un coche», ilustra.

Un poco de la misma opinión es Rubén Trillo, jefe de ventas de Rofervigo (Nissan), que señala por su parte que «el mercado se está yendo hacia fórmulas de renting». «La compra convencional está perdiendo terreno porque cada vez menos gente quiere tener coches en propiedad y prefiere una cuota que cubra todo. Para cubrirse ante cualquier imprevisto». En su caso, el peso de estas operaciones en el concesionario fue del 16,5% el año pasado. «Aunque que nos estemos encontrando cada vez más competencia directa por parte de los bancos con ofertas de todo tipo», comenta.

Mientras, el homólogo de Trillo en Rodosa (Renault y Dacia), Pablo Ogando, concreta que este tipo de contratos «sigue aumentando». «En nuestro caso está ya en ese 25% de cuota. En 2022 podría representar el 15% de las ventas y en otros tres años estoy convencido de que estará en el 40%», vaticina.

Desde AELR comentan que el renting convence más a los jóvenes, con cuotas cada vez más accesibles por el abaratamiento de la financiación y sin el gran desembolso inicial que conlleva la compra de un vehículo. «Las cuotas periódicas que se ofrecen son más interesantes incluso que en una compra con ahorros», recuerda el secretario general de la AELR, que considera que el potencial de crecimiento «es infinito».

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 3,2% en España (203.491 operaciones firmadas) y en furgonetas el alza fue del 7,7% (43.749). Cayeron, en cambio, en los todoterrenos (5.772), un 12,6%. Como dato curioso, la Citroën Berlingo que fabrica Stellantis Vigo es el modelo líder en el canal de empresa, un 33,2% más.

En lo que respecta a las motorizaciones, los vehículos a gasolina lideran con el 58,7% del total (151.129), los diésel representaron el 34,1% (87.894 coches) y los de propulsiones alternativas fueron el 7,2% (18.564 unidades).