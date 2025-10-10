Telefónica reconoce haber recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena
Telefónica ha informado al mercado de que ha recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena, en la cual se han interesado, al menos de forma pública, la teleco America Móvil —propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo— y la chilena Entel.
