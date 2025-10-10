Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telefónica reconoce haber recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena

Telefónica ha informado al mercado de que ha recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena, en la cual se han interesado, al menos de forma pública, la teleco America Móvil —propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo— y la chilena Entel.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents