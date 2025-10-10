Trabajo suprime el registro de jornada a «papel y boli»y deberán computarse todas las pausas

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o actividad, deberán empezar a registrar la jornada de sus empleados mediante programas digitales. El proyecto de real decreto que salió ayer a consulta pública elimina la posibilidad de computar el horario a papel y boli, una de las fórmulas más habituales entre las pequeñas empresas.

El Ministerio de Trabajo pretende con este nuevo sistema mejorar la fiabilidad del registro y cercar los excesos de jornada. La nueva normativa obligará también a las compañías a computar cada una de las pausas que realicen sus asalariados a lo largo del día.

Las novedades entrarán en vigor a lo largo de las próximas semanas, una vez finalice la consulta pública y el texto se eleve a Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Por el momento, apenas se contempla un periodo de adaptación y las empresas, una vez se publique el texto en el BOE, tendrán 20 días para registrar digitalmente la jornada.

Trabajo culmina así su intención de permitir el acceso en remoto a la Inspección de Trabajo de los registros de jornada, para poder verificar si se están produciendo o no excesos de jornada en una compañía.