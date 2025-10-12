La alta demanda de electricidad agota las licencias de conexión a la red

Asturiana de Zinc, multinacional líder en la producción de este mineral, quiso aumentar su actividad industrial el año pasado, después de poner en marcha una nueva nave de electrolisis que aumentaba su eficiencia. Pero no encontró ni un solo enchufe disponible. Solicitó 3 megavatios (MW) de potencia contratada, el equivalente a la energía que demandan unas 150 viviendas, pero relativamente poco para una industria con una potencia de 236 MW y un consumo de unos 2 millones de megavatios-hora (MWh) al año.

Este caso es solo un ejemplo de la saturación de la red eléctrica en España, que se extiende por todo el territorio. Prácticamente, el 100% de la red de baja y media tensión del país está saturada, según los mapas de capacidad publicados por Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, que controlan el 90% de este tipo de redes. Esto significa que no hay ningún enchufe disponible para conectar a la nueva demanda, como la industria que quiere descarbonizarse o los centros de datos que quieren instalarse en el país.

El motivo es que en los últimos tres años las solicitudes de acceso y conexión a la red se han multiplicado por diez ante el enorme interés de los consumidores por electrificarse y la gratuidad de los permisos. «La imposibilidad de aumentar la potencia dificulta inversiones que podrían ayudar a que la empresa sea más competitiva. La solución para ampliar potencia eléctrica no se contempla a corto plazo y estamos a la espera que aquellas empresas que tienen potencia reservada finalicen su periodo legal para que se libere capacidad», afirman fuentes de la compañía.

Red Eléctrica gestiona las redes de alta tensión (de transporte), que conectan los centros de generación (centrales eléctricas) con las subestaciones eléctricas. Mientras que las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) son las encargadas del siguiente escalón: llevar la electricidad desde las subestaciones a los centros consumo (redes de media y baja tensión).

Los permisos de acceso y conexión para enchufarse a la red de distribución otorgados en los últimos cinco años doblan la demanda nacional actual. Suele decir el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que «dan cabida a otra España entera». Y suman un total de 43 gigavatios (GW) y se reparten entre centros de datos (12 GW), industria (11,3 GW), planeamientos urbanísticos (6 GW), hidrógeno (3 GW) e infraestructura de recarga del vehículo eléctrico (2,3 GW).

Congestión contractual

Eso no quiere decir que todos estos enchufes estén en funcionamiento, ni tampoco que vayan a estarlo en el futuro. El principal beneficiario, el sector de los centros de datos, reconoce que muchos proyectos piden varios enchufes, pero «parte de esa capacidad no se conectará». Es lo que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) califican de saturación «contractual» porque son posiciones acaparadas por contrato, pero físicamente disponibles.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudia, junto al regulador y las compañías, la manera de limpiar esa congestión. En los últimos años, lejos de producirse un incremento en las conexiones eléctricas, la demanda de electricidad en ha decrecido hasta situarse en niveles de hace dos décadas y a mucha distancia de las proyecciones definidas por el Gobierno en la hoja de ruta climática, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Entre los motivos para este retroceso se encuentran la deslocalización de parte de la industria, la eficiencia energética y el autoconsumo. Pero da muestra de que la estructura eléctrica actual todavía tiene margen para conectar nuevos consumos sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras.

El Ministerio ha presentado la planificación eléctrica 2025-2030, dotada de 13.500 millones de euros frente a los 8.203 millones del plan actual. La planificación eléctrica es un documento quinquenal en el que el Gobierno enumera las actuaciones y zonas en las que se extenderá la red de alta tensión. Y a diferencia de los planes anteriores, que se centraban en conectar la generación renovable, ahora el foco es la demanda.

Más inversión

Al mismo tiempo, el Ministerio ha impulsado un cambio de normativa para permitir a las empresas gastar más dinero en esos despliegues, tanto en la red de transporte como en la de distribución. En concreto, permitirá a las compañías invertir un 62% más que hasta ahora durante los próximos cinco años. En el caso de las empresas de distribución reconoce, además, nuevos conceptos como las inversiones anticipadas o las relacionadas con la avifauna. Además, como novedad, el Ejecutivo refuerza el control sobre los planes de inversión de las empresas, para fiscalizar sus actuaciones, con penalizaciones en caso de incumplimiento. Con el mapa de la planificación eléctrica sobre la mesa y la posibilidad de invertir más cada año, todas las miradas están ahora puestas en la CNMC, que es la encargada de definir la retribución que reciben las empresas por las nuevas redes eléctricas y que se carga a los consumidores a través del recibo.

El superregulador anunció en julio una tasa de retribución para las redes de distribución del 6,46%, superior al 5,58% actual, pero muy inferior a las pretensiones de las compañías, que aspiran a un mínimo del 7%. Y planteó un cambio en la metodología que ha sentado como un jarro de agua fría a las empresas, que dicen que frenará las inversiones.

Las eléctricas confían en que la CNMC dé su brazo a torcer y plantee una nueva propuesta, sobre todo después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico introdujera nuevas inversiones en la normativa (anticipadas o avifauna) que no se contemplan en la metodología del superregulador.

Pero desde el organismo independiente insisten en enfriar estas expectativas y defienden que su planteamiento aboga por un marco «flexible, simple y sostenible» que permite a las compañías «mantener eficiencias en las redes de distribución y que los consumidores tengan un precio atractivo en los peajes».

Ecológica y el Reto Demográfico permitirá a las compañías eléctricas invertir un 62% más de lo habitual hasta 2030 para desplegar nuevas redes, lo que implica pasar de los 1.800 millones de euros al año que pueden gastarse ahora, a un total de 3.400 millones a partir del próximo año. Pero las compañías quieren crear una bolsa con esa diferencia anual (unos 8.000 millones de euros) para poder gastar el dinero acumulado en cualquier momento durante el periodo (2026-2030).

Así se lo han trasladado al Gobierno en sus alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. La razón que esgrimen es que las empresas realizan sus planes de inversión con dos años vista, de forma que la planificación del próximo año ya está hecha, antes de saber que podían gastar más dinero en el despliegue de esta infraestructura. De hecho, el nuevo periodo regulatorio comienza en menos de tres meses, el 1 de enero 2026.

Las compañías eléctricas tienen limitado por ley su gasto anual en redes eléctricas con cargo al sistema eléctrico para evitar subidas bruscas en el recibo de la luz. El tope es el 0,13% del PIB. n