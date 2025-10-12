Citanias crece en España con Inditex, Movistar y proyectos singulares

En apenas unos años, Citanias ha pasado de ser una constructora coruñesa de ámbito local a una de las empresas nacionales de referencia. Con 26 años de trayectoria, la compañía cambió de nombre y de accionariado en julio de 2021, ampliando sus servicios y consolidando un modelo de negocio moderno y diversificado. «El cambio nos permitió abrirnos a nuevas líneas de negocio y seguir creciendo más allá del retail tradicional. Fue un momento clave para definir lo que hoy es Citanias», reconoce su director general, Javier Sal.

Naves exposición Peter Lindbergh. Durante 5 semanas, rehabilitaron la estructura original / L.O.

Desde entonces, ha ampliado sus servicios, diversificado sus proyectos y consolidado un modelo de negocio moderno, capaz de abarcar desde retail y obra civil hasta mantenimiento y energías renovables. Su crecimiento ha sido notable: de 37 empleados hace cuatro años, a los 241 actuales, y su facturación ha pasado de los 37 millones de 2022 a una previsión de 70-75 para 2025. «En agosto ya alcanzamos toda la facturación de 2024: 53 millones. Tenemos especial sensibilidad por no morir de éxito. Adaptamos continuamente los organigramas y promovemos talento interno para mantener el estilo y la calidad de Citanias en todas nuestras delegaciones», reconoce Javier Sal.

Mantenimiento de tiendas de Inditex. Más de 1.300 puntos de venta de varias de sus cadenas / L.O.

La constructora ha ejecutado más de 4.000 obras y ha realizado más de 70.000 intervenciones de mantenimiento. Su expansión no se limita a Galicia: cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. El mes que viene abrirá su delegación de Levante en Valencia. «Fundamos un equipo muy joven, motivado y profesional. Apostamos por la formación, la promoción interna y la motivación del personal. Esa ha sido la clave de nuestro crecimiento», reconoce el director general de la firma.

Naves del Metrosidero. Desarrollo y puesta en marcha de este punto de encuentro juvenil / L.O.

La compañía ha forjado alianzas estratégicas con gigantes como Inditex y Movistar. Con la primera, gestiona el mantenimiento de más de 1.300 puntos de venta en toda España, mientras que desde 2017 mantiene la imagen de todas los establecimientos de la segunda. «Movistar reformó entre enero y marzo de este año 38 tiendas simultáneamente. Pocas empresas en España podrían asumir un reto así», asegura Sal. Sobre la relación con Inditex añade: «No queremos reducir nuestra relación con ellos; es un cliente top y queremos seguir creciendo, pero también diversificar con otros clientes».

Movistar. La empresa realiza el mantenimiento de la imagen de todas sus tiendas desde 2017 / L.O.

El historial en el sector retail de Citanias es amplio: ha desarrollado y desarrolla proyectos para McDonald’s, Goikos, Montaditos, Vicio, Scalpers, Pandora o la joyería José Luis. Además, ha intervenido en aeropuertos españoles, construyendo espacios comerciales en duty free y tiendas de ropa y accesorios. «Somos la constructora que más tiendas de retail ha construido o reformado en España. Casi no hay un aeropuerto en el país donde no hayamos hecho un espacio comercial», destaca.

Casa Picasso en A Coruña. Restauración integra de la vivienda de 165 m² donde residió el pintor / L.O.

La diversificación ha sido una estrategia clave en su crecimiento en los últimos años. Tras consolidarse en el retail, ha ampliado su presencia en obra pública y edificación residencial. En la actualidad desarrolla en A Coruña dos edificios de vivienda pública en Xuxán y Mesoiro, con un valor aproximado de 10 millones cada uno, uno para la Xunta y otro para el Ayuntamiento. Sobre estos proyectos, Sal es tajante: «Queremos que cualquier obra pública que hagamos quede impecable en plazo, precio y calidad. La satisfacción del cliente es fundamental, aunque sea obra pública».

Acceso a la playa de Santa Cristina en Oleiros. Renovación íntegra de este paseo / L.O.

Algunos de sus proyectos más representativos son la reordenación de los accesos al puerto en la ciudad de A Coruña, que transformó 80.000 metros cuadrados de espacio urbano reutilizando materiales de demolición y respetando el medio ambiente; la restauración integral de la Casa Picasso; la construcción de las naves de la exposición de Peter Lindbergh, que organizó la Fundación Marta Ortega o las naves del Metrosidero. También ha participado en la remodelación de la Plaza de Galicia o la renovación del paseo de acceso a la playa de Santa Cristina en Oleiros.

La internacionalización forma parte de su estrategia, pero sin perder su esencia. «Queremos seguir internacionalizándonos, pero siempre manteniendo nuestra manera de trabajar y la calidad que nos caracteriza», añade.

Citanias, según explica Javier Sal, se diferencia de sus competidores por dos pilares: sus trabajadores y su tecnología. «Formamos equipos desde la base y los acompañamos hasta la dirección; esa es nuestra gran ventaja frente a otras empresas», asegura. La firma, por ejemplo, cuenta con once sellos ISO.

El director general reconoce que el futuro de la compañía pasa por consolidar su liderazgo en obra comercial y pública, apostar por edificios singulares, hospitales y centros de salud, y mantener la excelencia en mantenimiento de tiendas y oficinas. Sal concluye: «Queremos seguir creciendo en todos los sectores, acompañando a nuestros clientes top en sus expansiones, y siempre asegurando que Citanias es sinónimo de calidad y fiabilidad».