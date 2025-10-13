Los científicos aconsejan rebajar un 30% la cuota de gallo en Gran Sol

La flota de Gran Sol tendrá un 2026 lleno de retos a nivel de cuotas si se confirma todo lo propuesto por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Los expertos, que se encargan de recomendar a la Comisión Europea y los Estados miembro qué cantidades de cada especie es sostenible pescar, han ido revisando a la baja los cupos de importancia para los gransoleros gallegos. Y si ya habían planteado un 5,7% menos en el caso del total admisible de capturas (TAC) de la merluza (hasta 54.912 toneladas) y una bajada del 3% para el rape (con un tope de 58.480 toneladas), ahora ha sido el turno del gallo. Tras los análisis de los indicadores de la pesquería, el ICES apuesta porque la flota comunitaria solo pueda capturar el próximo año 15.563 toneladas, lo que supone un hachazo del 30% respecto al TAC establecido para este curso. Un recorte que de ser adoptado supondrá un varapalo para la flota rapantera olívica.

La recomendación del Consejo fue publicada a finales de la semana pasada y corresponde a las zonas VIIb-k, VIIIa-by y VIIId, es decir, oeste y suroeste de Irlanda y golfo de Vizcaya. Era la principal que faltaba para el histórico caladero de Gran Sol y corresponde a la especie de gallo Lepidorhombus whiffiagonis, con un tope de poco más de 14.800 toneladas

Sumada a las cifras previstas para la especie Lepidorhombus boscii (gallo de cuatro manchas), de un máximo de 694 toneladas tanto para el próximo año como para los dos siguientes (2027 y 2028), el TAC de rapante debería ser de 15.563 toneladas, ese 30% menos respecto a las 22.011 fijadas para este año.

Una vez más, desde el ICES recuerdan que la suma de ambas especies de gallo para conformar el TAC «impide el control eficaz de las tasas de explotación de cada especie y podría dar lugar a la sobreexplotación de cualquiera de ellas». Es la cantidad más baja que recomiendan los científicos desde 2014 para una especie en una zona que es capturada principalmente por la flota española (es decir, la gallega) y la francesa, además de británicos e irlandeses en menor medida. «Los gestores deberían considerar una tasa de mortalidad por pesca más baja», dicen los científicos.