Galicia lidera la destrucción de empleo autónomo en el campo: 25 por semana

Unións Agrarias anunció a finales del pasado septiembre que uno de sus proyectos estrella, Smart Farm Saving, saldrá a la luz el año que viene. La iniciativa activará una plataforma dirigida a crear contactos entre propietarios de granjas que se vayan a jubilar y personas interesadas en asumir sus negocios, con el propósito de consolidarse como otra palanca para catapultar el relevo en el campo, en plena sangría generacional que no deja de brotar pese al paso de los años. Las cifras están ahí: la agricultura gallega —una de las actividades capitales del trabajo por cuenta propia en la comunidad— es la que más autónomos ha perdido a lo largo del último año en el conjunto nacional: un total de 1.316, a razón de 25 por semana y superando con creces al resto de regiones donde más se siente el agujero de la mano de obra —Castilla y León (-820), Aragón (-443), Cataluña (-369), Asturias (-332) y La Rioja (-162)—. La falta de gente que quiera emprender en el rural se agrava y el autoempleo en el sector primario está cerca de caer en Galicia por debajo de la barrera de los 30.000 profesionales, el 11% de los 264.500 que hay en España.

Son muchas las razones que han alimentado esta situación. Desde la baja rentabilidad de las explotaciones, especialmente las pequeñas, que no generan ingresos suficientes para ser atractivas para las nuevas generaciones, hasta los disparados costes iniciales que conlleva arrancar, tanto en instalaciones como en maquinaria, y en muchos casos las dificultades de acceso a financiación. La burocracia, en el plano administrativo, y la migración a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades tampoco han ayudado en las últimas décadas, contribuyendo a la despoblación de numerosos pequeños concellos que al mismo tiempo han visto reducida drásticamente la calidad de sus servicios: cierre de centros de salud, ausencia de guarderías o colegios, cero sucursales bancarias a decenas de kilómetros a la redonda... A ello se suma la percepción negativa de estos oficios, la pérdida de conocimiento y la dependencia alimentaria, que no hace más que empeorar en un momento en el que las importaciones low cost están al alza y pretenden acaparar cada vez más cuota productiva que difícilmente volverá.

Y todo ello se siente en el campo gallego, y mucho. En los últimos dos años, con un fuerte tijeretazo que ha reducido en casi un 10% los autónomos del rural, un problema que también obedece al envejecimiento poblacional, que afecta de forma indiscriminada a todos los sectores. Galicia superó este verano por primera vez los 10.000 trabajadores por cuenta propia de 66 o más años en activo. Emprendedores que lejos de jubilarse mantienen sus negocios a pleno rendimiento pese a no tener por qué hacerlo. Los profesionales que ya podrían optar por la pensión duplican a los jóvenes de entre 16 y 25 años que llegan, que por su parte rondan los 5.000. Y son el colectivo que más aumenta (+917), casi el doble que los jóvenes (+489). Galicia es la segunda comunidad —solo tras Castilla y León— con la tasa de relevo generacional más baja de autónomos de todo el país.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advirtió esta semana de «la problemática que supone que nuestro país esté atravesando una transformación demográfica, social y económica» como esta y que esté «afectando de manera directa a la sostenibilidad de trabajo por cuenta propia». Según los datos ofrecidos por la entidad, cerca de 40.000 profesionales gallegos desaparecerán del mercado laboral en los próximos cinco años, en torno al 20%. «El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituyen, por tanto, un problema estructural que amenaza a la sostenibilidad de la economía española en su conjunto», remarcaron en este sentido desde la asociación, que propone un gran pacto de estado que involucre a todas las Administraciones competentes para afrontar este desafío: «Para construir propuestas sólidas y viables con el objetivo de construir una estrategia de país».