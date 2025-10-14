La CNMV impone otra multa de un millón al fundador y expresidente de EiDF
La sanción del regulador bursátil a Fernando Romero es por operaciones sobre las acciones de la compañía en el primer trimestre de 2022
Agencias
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una nueva multa al expresidente y fundador de EiDF, Fernando Romero Martínez, de un millón de euros por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones del grupo de renovables en 2022.
Junto a Romero también ha sido sancionada con un importe de 200.000 euros Rebeca Abril, actual consejera dominical de EiDF en representación de Prosol Energía.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se impone esta sanción «por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 295.13 de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en relación con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso del mercado, por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada a través de las sociedades Reb Hire y Liber Asset» sobre acciones de EIDF durante 30 sesiones del primer trimestre de 2022.
El pasado mes de agosto, la CNMV ya impuso multas por un importe total de 6,4 millones a Fernando Romero, su hermano Óscar Antonio Romero, así como otras dos personas físicas más: Arkaitz Lozano y Enrique Noya, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 por manipulación de mercado en la operativa sobre acciones del grupo de renovables en 2022. En octubre del año pasado, Romero presentó su renuncia voluntaria como consejero y presidente de EiDF y fue sustituido or Eduard Romeu como nuevo presidente de la compañía.
La resolución que impone estas nuevas sanciones ha devenido firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- 3-0 | Así te contamos el Málaga-Deportivo
- El Avlo de A Coruña a Madrid, con precios de más de 100 euros y algunos días por encima del AVE
- Toda A Coruña perdió poder adquisitivo desde 2019 salvo Ciudad Vieja y Juan Flórez: estas son las bajadas por barrio
- El Concello de A Coruña cambiará el planeamiento para levantar 58 pisos sociales en Os Rosales
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- Citanias crece en España con Inditex, Movistar y proyectos singulares