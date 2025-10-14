Eurobattery pide a Bruselas declarar «estratégica» la mina de A Gudiña

La mina de wolframio de A Gudiña, cuyos trabajos ha iniciado ya la compañía minera Eurobattery Minerals, generará más de 130 puestos de trabajo —35 empleos directos y más de un centenar indirectos— cuando esté funcionando a pleno rendimiento, «convirtiéndose así en el principal empleador de este ayuntamiento». La firma solicitará a la Comisión Europea que la explotación a cielo abierto sea declarada «proyecto estratégico» de la Unión Europea, en el marco de la Critical Raw Materials Act, prevista para enero de 2026. La designación de «proyecto estratégico» supondría un fuerte impulso al otorgarle prioridad en procesos administrativos, plazos más reducidos, apoyo político y coordinación directa con Bruselas.

Para cubrir sus necesidades de mano de obra y tras empezar a recibir los primeros currículos, la filial gallega de Eurobattery Minerals, Tungsten San Juan, ha abierto un correo electrónico de información (empleo@tungsten-sanjuan.com) para encauzar las solicitudes de los interesados en formar parte de la plantilla de la explotación a cielo abierto. Sus labores, añade, iniciadas mediante subcontratas, ya son visibles en los primeros movimientos de tierra.

«Dada la realidad económica y demográfica del entorno, con escaso empleo industrial, la empresa espera que la puesta en marcha de la mina, la segunda explotación de wolframio activa en España, conlleve un impacto social positivo generando actividad económica en la comarca y contribuyendo a frenar el despoblamiento de esta zona de la España Vaciada», explica la compañía.

La compañía, que opera a través de su filial gallega Tungsten San Juan, señala que «la puesta en marcha de la mina supone un hito para el sector minero español al ser la segunda dedicada a «un metal crítico para la transición energética y tecnológica europea».

En España ya opera la de Barruecopardo (Salamanca), mientras que en Castilla-La Mancha, el proyecto El Moto en Abenójar, declarado estratégico por la Unión Europea, cuenta con el respaldo del Ejecutivo autonómico.

«Esta singularidad sitúa a la parroquia de Pentes, en A Gudiña, en una posición estratégica dentro de la cadena de suministro de materias primas críticas en Europa, un contexto marcado por la guerra comercial abierta a nivel internacional y por una alta dependencia de China, que concentra el 80% de la producción mundial. Con este proyecto, Galicia se incorpora al reducido grupo de regiones europeas con explotaciones activas de wolframio, y fortalece, así, la autonomía estratégica de Europa frente a la volatilidad de los mercados internacionales y el papel de España como productor de materias primas críticas», asegura la empresa.

Los primeros trabajos se centran en la mejora de infraestructuras y en la retirada de materiales estériles y mineral mediante excavadoras y camiones. La explotación, a cielo abierto, no requiere voladuras.