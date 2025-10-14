Galicia sufre el mayor aumento de la siniestralidad laboral de toda España

Varias decenas de personas alzaron su voz a comienzos de octubre para denunciar el repunte de la siniestralidad que padece el naval vigués «por la escasa inversión en salud laboral y del incremento de los ritmos de trabajo». Lo hicieron a las puertas del antiguo Hijos de J. Barreras —hoy rebautizado como Astilleros Ría de Vigo—, pero la realidad es que el problema trasciende más allá de este sector y también de la ciudad, como ayer se encargaron de corroborar los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de pésimos números en todo caso, cifras que certifican que Galicia es —en el acumulado del año, hasta agosto— la primera comunidad donde más han aumentado los accidentes en el trabajo (+4,1%), con Pontevedra a la cabeza del top provincial (+9,9%). Se registraron más de 17.500 incidentes a nivel autonómico, casi 700 más, situándose la industria manufacturera como la actividad más afectada (4.232), por delante de la construcción (2.688) y el comercio y la reparación de vehículos (2.401). Los datos contrastan con la caída que se siente en España (-2,7%), donde los casos contabilizados se reducen por debajo de los 347.000.

Si se suman los accidentes in itinere —aquellos que transcurren entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo o viceversa, que por su parte caen un ligero 0,7% hasta los 1.944—, Galicia rebasa los 19.400 siniestros laborales en los primeros ocho meses del presente ejercicio: 80 cada día y tres más por jornada que hace 12 meses. A la cabeza están los leves (unos 19.100, +3,6%) y mucho más lejos los graves (300, +2,4%) y los mortales (43, +10,3%). Por lo que respecta a la siniestralidad en el trabajo, solo aumenta en las firmas gallegas y en las asturianas, que sufren un ascenso del 2,2%. En el resto de comunidades autónomas baja en mayor o menor medida, con disminuciones significativas como en el caso del País Vasco (-13,5%).

«Temos unha baixa sensibilización e unha baixa formación dos traballadores en materia preventiva. As empresas non fan prevención. Invirten pouco en prevención. E ademais isto se mantén porque hai poucos resultados en termos sancionadores», lamenta el director del Gabinete Técnico de Saúde Laboral de la CIG, Fernando Sabio. «Son poucas as ocasións onde realmente os expedientes rematan cunha sanción importante e significativa para as empresas. Sae demasiado barato incumprir, salvo para traballadores que morren e para as súas familias», agrega. De igual forma se posiciona Isabel González (UGT), evidenciando que deben adoptarse medidas con más «seriedade» y de una manera «máis responsable» para que las compañías que suspendan en prevención «cumpran coa normativa vixente e evitar máis pérdidas de vidas». «Mentres que no conxunto do Estado está disminuindo o número de persoas falecidas nos seus postos de traballo, en Galicia está en aumento», remarca Armando Iglesias (CC OO), dejando claro que «en Galicia non se están facendo as cousas ben». «Son cifras inadmisibles», concluye, en sintonía con sus colegas sindicales, reclamando mejoras inminentes.

«Un plan urgente»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, destacó este lunes también a preguntas de este periódico que la patronal propone para la comunidad gallega adoptar «un plan urgente de acción para la siniestralidad laboral que incluya financiación, incentivos, inspecciones reforzadas e hitos concretos para reducir los accidentes mortales y graves». Entre las medidas que plantea, además, sugiere aumentar los recursos para Inspección de Trabajo y Salud Laboral, «tanto en número de inspectores como en medios para que las sanciones o correcciones sean efectivas», y advierte que es «necesaria» la formación específica para trabajadores, mandos intermedios y directivos en prevención de riesgos. A ojos de la asociación es preciso «promover una cultura en la que la seguridad laboral no sea una obligación aislada, sino parte central de la gestión empresarial», pero hay que evitar «cambios normativos bruscos que incrementen los costos para las empresas», ya que «una normativa excesiva o inestable puede generar inseguridad jurídica». «El absentismo está afectando la competitividad», avisa Vieites.

«O compromiso da Xunta coa seguridade e saúde no traballo, a través da prevención, é absolutamente innegable», apuntan por su parte desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que insiste en que «malia esta repunta no cómputo total de accidentes mortais, cabe recordar que Galicia en incidencia séguese mantendo como unha das comunidades con menor sinistralidade en España». Resalta el «consenso unánime» en la Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia Horizonte 2027 y en el Plan de Actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral 2025, con un presupuesto de 8,5 millones.