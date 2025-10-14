¿Qué va a hacer Inditex con la parcela de 300.000 metros cuadrados en Sagunto?

Inditex ha presentado la única oferta para hacerse con una parcela de 300.000 metros cuadrados en Parc Sagunt II, el macroparque industrial promovido por la Generalitat Valenciana y Sepides, junto a la futura gigafactoría de Volkswagen en Valencia

La operación, valorada en unos 60 millones de euros, refuerza la presencia del grupo en el arco mediterráneo y consolida su estrategia de anticipación frente al crecimiento previsto de sus marcas.

Parc Sagunt II se ha convertido en un polo estratégico para la logística y la industria en España. Con 5,4 millones de metros cuadrados de superficie y 3,4 millones edificables, el parque cuenta con acceso directo al Corredor Mediterráneo, proximidad al puerto de Valencia y buenas conexiones hacia Madrid y Aragón.

La planificación del parque reservó suelo de gran formato para proyectos empresariales tractores, lo que explica la atracción que esta parcela ejerce sobre compañías de gran envergadura como Inditex.

El lote que ha despertado el interés de la firma gallega forma parte de la parcela IN1, de un millón de metros cuadrados, que la Generalitat y Sepides pusieron a la venta el pasado verano. La superficie se dividió en cuatro lotes con tamaños y precios diferentes: el lote 1, de 164.407 metros cuadrados, con un precio mínimo de 31,2 millones de euros; el lote 2, de 388.377 metros cuadrados, con un mínimo de 62,1 millones; el lote 3, de 381.804 metros cuadrados, con un mínimo de 61 millones; y el lote 4, de 65.612 metros cuadrados, valorado desde 14,1 millones.

Según fuentes del sector, las dos parcelas que superan los 380.000 metros cuadrados —lotes 2 y 3— encajan con las dimensiones habituales de los centros logísticos de Inditex, aunque aún se desconoce cuál ha sido finalmente la escogida.

La oferta se ha presentado a través de Alveston ITG, una sociedad creada en julio exclusivamente para concurrir a esta licitación. La mesa de contratación de Espais Econòmics Empresarials (EEE) está evaluando ahora la propuesta, que podría adjudicarse en las próximas semanas, dado que Inditex ha sido el único postor.

La elección de Sagunto se integra en la estrategia logística de Inditex de concentrar operaciones en polos industriales clave. En los últimos años, la compañía ha reforzado su red con centros de gran tamaño en Zaragoza, donde acaba de inaugurar un complejo de 286.000 metros cuadrados, y en Valencia, con la plataforma de Tempe, su filial de calzado y complementos, actualmente en construcción en Parc Sagunt I sobre 279.380 metros cuadrados. Según fuentes del sector, la nueva parcela permitirá ampliar la capacidad de distribución y optimizar los tiempos de entrega, mejorando la eficiencia de la cadena logística.

Aunque la compañía no ha precisado cuál de sus cadenas ocupará la parcela, algunas informaciones apuntan a que se trataría de una extensión de Tempe o de otra de sus filiales, integrando operaciones de almacenamiento y distribución.

Lo que sí está claro es que esta inversión permite a Inditex consolidar su red de centros interconectados, reforzando la sostenibilidad y la digitalización de la logística, con sistemas cada vez más automatizados que optimizan costes y tiempos.

La compañía ha anunciado un plan de inversión de 1.800 millones de euros para 2024 y 2025, destinado a reforzar su capacidad logística. La cercanía de la nueva parcela a la de Tempe en Parc Sagunt I ofrece sinergias evidentes, lo que permitirá optimizar operaciones de transporte y almacenamiento de manera integrada y sostenible.

A pesar de que la materialización concreta del proyecto tardará unos años, la presencia de Inditex en Parc Sagunt II marca un paso decisivo en la consolidación de su red logística en España y Europa.