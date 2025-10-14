Movilización sindical para urgir un acuerdo salarial para los funcionarios

UGT, CC OO y CSIF, las organizaciones sindicales mayoritarias a nivel nacional, anunciarán hoy movilizaciones en toda España para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que impide un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, entre otras reivindicaciones pendientes.

El ministro Óscar López explicó que el Ejecutivo debe desbloquear primero los PGE para llegar a abordar junto a los sindicatos y colectivos de empleados públicos la subida salarial de los funcionarios. Pero los PGE están sin actualizar desde 2023, puesto que los de 2024 y 2025 fueron prorrogados.

«El Gobierno nos usa como moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el SMI y pensiones», criticó CSIF.