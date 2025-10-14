Satélites y drones son protagonistas del VII Congreso Internacional Aeroespacial
R. V.
Vigo acogerá los días 22 y 23 de octubre del VII Congreso Internacional Aeroespacial, en el que representantes de compañías del sector, técnicos y expertos abordarán cuestiones como seguridad y defensa, ecosistemas satelitales, comunicaciones seguras, aeronaves no tripuladas o descarbonización.
Este foro fue presentado ayer por el presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego, Enrique Mallón, y por la secretaria técnica del CAG, Jennifer González, que incidieron en que el Congreso se celebrará en un «momento muy bueno» para esta industria, con previsiones importantes de crecimiento, también en Galicia.
Esta cita abordará cuestiones relacionadas tanto con la aviación comercial, como con la industria de drones y naves no tripuladas, y con los satélites.
