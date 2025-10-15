La china SAIC reactiva el interés para situar en Galicia una fábrica de coches

El vehículo chino rompió su récord de ventas el pasado agosto en Galicia. Entre las distintas marcas superaron por primera vez las 2.000 matriculaciones anuales, como avanzó este medio, con todavía cuatro meses por delante para acabar el año. El resultado es una cuota de mercado que roza el 11% y tres protagonistas indiscutibles: MG, BYD y Omoda. Especialmente, la primera. La marca de origen británico es hoy propiedad del grupo SAIC y aunque tiene vehículos eléctricos e híbridos, se hizo con una parte del pastel gracias a sus coches a combustión y, en especial, sus bajos precios. Casi como si fuese inmune a los aranceles de la Unión Europea, la firma tiene desde hace meses un modelo (el ZS) en el podio de los más vendidos del país. Y para atender mejor la demanda, evitar las tarifas y asentarse entre los fabricantes occidentales, la compañía asiática lleva tiempo barruntando la instalación de su primera factoría en suelo comunitario. España estaba entre las favoritas y, según ha podido saber este medio, la firma ha reactivado el interés por Galicia para establecer su huella fabril.

SAIC Motor Corporation Limited es todo un gigante en China. Solo en septiembre entregó un total de 440.000 vehículo, un 40,4% más interanual y un 21% más frente a agosto, ocupando el primer lugar en la industria automotriz del gigante asiático. Es una empresa estatal y tiene una decena de marcas y joint ventures con fabricantes como Volkswagen o General Motors, pero es más conocida lejos de China por ser la propietaria de las británicas MG y Maxus. La primera ofrece turismos y se ha hecho con un pedazo del mercado comunitario; la segunda está intentando hacerse un hueco en el nicho de los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas.

Tras el buen desempeño inicial, la empresa decidió que se instalaría en Europa y fue hace más de un año cuando se dio a conocer que MG valoraba el país para su primera fábrica de coches en Europa, compitiendo con Hungría —donde BYD levanta su propia factoría— o República Checa. La Xunta ofreció entonces Galicia como posible sede, con unos contactos que se calificaban entonces como «preliminares». «Galicia —especialmente las provincias de Pontevedra y Ourense— es la candidata idónea para implantar la primera fábrica de MG en Europa», dijo en septiembre de 2024 la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

El tiempo pasó y lo que parecía una decisión inminente por parte de SAIC se fue dilatando. Primero se decía que antes de final del pasado año se anunciaría, más tarde se emplazó a este verano... Ahora, en otoño, la decisión todavía no está tomada. Y el fabricante chino sigue teniendo en alta estima el ecosistema de automoción español. «España es una de las mejores opciones de SAIC para tener una fábrica en Europa», dijo en octubre del año pasado el CEO de MG en España y Portugal, Leo Zhang Hongze, durante una presentación ante los medios.

Desde que salieron aquellas primeras informaciones, Galicia estaba en las quinielas como una seria opción para MG, lo que coincidió con la reunión en China de Pedro Sánchez con responsables de la marca. Y así sigue siendo. Fuentes cercanas a las negociaciones explican que el grupo SAIC ha vuelto a establecer contactos en la comunidad para sondear de nuevo la opción habida cuenta del éxito de implantación de Stellantis Vigo, principal planta española, y la importante red de proveedores, apoyada por la cercanía de Portugal. Está previsto que existan reuniones antes de finalizar el año y antes de que SAIC tome una decisión.

Como rivales estarán Aragón, que se ha convertido en un duro competidor para captar inversiones vinculadas con la automoción, o Asturias, que ya sonó en su momento como una posibilidad.

BYD

Otro fabricante que se interesó por la comunidad gallega y que llegó a visitar Vigo y su área (incluido el CTAG o la Plisan) fue BYD. El líder chino del coche eléctrico va a por todas y tras las plantas ya confirmadas en Hungría y Turquía baraja una tercera instalación. Y de nuevo, Galicia está sobre el mapa. Según recogieron ayer medios especializados como Automotive News, España es la principal candidata de la compañía para abastecer al mercado europeo.

En su caso, sería una planta de ensamblaje y la decisión de apostar por el país estaría en los costes de fabricación relativamente bajos y su red de energía limpia. «Aquí se saben hacer bien las cosas y si el Gobierno apoya este tipo de iniciativas de manera contundente, ¿por qué no?», dijo el country manager de BYD Iberia, Alberto de Aza, en una entrevista con este medio el pasado diciembre.