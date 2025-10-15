Martín Castizo: "Es un mazazo para Extremadura que el AVE Madrid-Lisboa se fije para 2034; exigimos que esté operativo en 2030"

Era un secreto a voces que el AVE Madrid-Lisboa no estaría listo en el año 2030, la fecha comprometida por el Gobierno de España para la conexión de alta velocidad Madrid-Badajoz, pero ahora se acaba de confirmar que las dos capitales ibéricas no estarán unidas hasta 2034, según el borrador de un documento pactado entre España y Portugal con la Comisión Europea.

Hace justo un año, en la última cumbre hispano-lusa, celebrada en Faro, el presidente Pedro Sánchez garantizaba la alta velocidad entre Madrid y Badajoz para el año 2030, pero el primer portugués avanzaba que esta línea era su "segunda prioridad" y no se ponía fecha a la conexión. La primera opción para Luis Montenegro era la conexión Lisboa-Oporto-Vigo-Madrid, que cuenta con el respaldo del Gobierno español (apenas hay que hacer obras en 25 kilómetros en el lado gallego) y se acordó tenerla lista en el año 2032.

De esta forma, parecía evidente que el AVE Madrid-Lisboa quedaría relegado a fechas posteriores, pero ahora se acaba de concretar para 2034. Así consta en el documento acordado entre España y Portugal, aún en fase de borrador, que está generando las primeras reacciones en Extremadura. "Es un mazazo para nuestra tierra que no vamos a tolerar, no nos vamos a callar y mantenemos nuestras exigencias: alta velocidad plenamente operativa en 2030, ni en el año 2034, ni cuando se pueda, en el año 2030", ha dicho esta mañana el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien espera que el Gobierno de Pedro Sánchez no firme finalmente ese borrador.

Un "engaño" a los extremeños

La Junta de Extremadura insiste en que no va a tolerar más retrasos: "esta decisión de Ejecución del corredor Madrid-Lisboa nos parece del todo inasumible para Extremadura, es un jarro de agua fría, no vamos a permitir que Moncloa siga engañando a los extremeños y vamos a estar aquí, en Madrid, en Bruselas o donde haga falta", ha señalado Martín Castizo, quien ha animado a los extremeños a pasar a la acción: "esperemos que la sociedad civil se manifieste y se movilice contra este atropello para Extremadura". No obstante, ha añadido que "en el pasado las movilizaciones no han servido para conseguir que esto avance al ritmo que nos gustaría; nos tocará pelearlo a nivel ministerial con otros gobiernos regionales a ver si todavía estamos a tiempo para influir y modificar esa decisión de ejecución".

El consejero ha reconocido que ya había sospechas de que no estaría en 2030: "es un documento que esperábamos ansiosos, pero hasta que no se conoce, las expectativas siempre están ahí", ha dicho. Así, ha insistido en que la Junta no va a "tragar" con la nueva fecha, ni con "lo que esconde ese documento que no es otra cosa que la electrificación de la vía convencional para conformarnos".

El borrador de este documento de la Comisión Europea se conoce justo en una semana clave para la reivindicación del corredor que se realiza anualmente y que tendrá su centro mañana en Madrid, con el Foro del Corredor Suroeste Ibérico que cumple su novena edición. En esta cita, en la que el consejero extremeño participa, espera recabar la opinión de otros gobiernos regionales, "que seguro que estará alineada con nuestros postulados", ha concluido.