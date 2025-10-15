MATERIAS PRIMAS
El oro pulveriza su récord y supera por primera vez los 4.200 dólares tan solo dos días después de alcanzar los 4.100
Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos Unidos, la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés, la depreciación del dólar o la incertidumbre geopolítica son los principales catalizadores para que los precios de este metal precioso marquen nuevos máximos todas las semanas
El oro vuelve a pulverizar un nuevo récord y supera por primera vez los 4.200 dólares por onza tan solo siete y dos días después de haber superado la barrera de los 4.000 y los 4.100 dólares, repectivamente. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos Unidos, la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés, la depreciación del dólar o la incertidumbre geopolítica son los principales catalizadores para que los precios de este metal precioso marquen nuevos máximos todas las semanas.
El precio del metal precioso ha llegado a escalar hasta un máximo intradía de 4.235,69 dólares (3.643,81 euros) durante la sesión bursátil asiática tras anotarse una revalorización del 1,74%. No obstante, sobre las 13.50 hora peninsular española, la cotización moderaba su alza al 1,15%.
El activo refugio por antonomasia se ha reforzado después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconociese este martes que el instituto emisor podría dejar de reducir su balance en los próximos meses y que los riesgos a la baja que pesaban sobre el empleo "parecían haberse elevado".
Amenaza de la guerra comercial
Asimismo, la cotización del oro aún acusa el impacto de la amenaza de Donald Trump de volver a reactivar la guerra comercial con China por el refuerzo de los controles de exportación de tierras raras, medida que Pekín anunció la semana pasada.
Los movimientos en los parqués coinciden, también, con la firma del acuerdo de paz en Oriente Medio que pondrá fin a la guerra en Gaza. De fondo, persisten las rivalidades geopolíticas y la incertidumbre relacionada con el cierre del Gobierno en EE.UU. y los efectos que dicha crisis tenga sobre los tipos y el cuadro macro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa