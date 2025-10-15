Resonac Graphite y Hydnum Steel se alían para un acero más limpio y eficiente

Resonac Graphite, líder global en electrodos de grafito y soluciones tecnológicas para hornos de arco eléctrico (EAF), y Hydnum Steel, primera siderúrgica en producir acero limpio en la península ibérica, han firmado un acuerdo estratégico para acelerar la transición hacia una producción de acero más sostenible y eficiente.

El memorando de entendimiento refleja el compromiso de ambas compañías con la innovación tecnológica y la reducción de la huella de carbono. Hydnum Steel, que recientemente recibió 60 millones de euros del PERTE de Descarbonización Industrial, aprovechará la alianza para consolidar su proyecto de acero limpio basado en energías renovables e hidrógeno verde.

David Germade, presidente de Resonac Graphite para Europa, Oriente Medio y África, reconoció que «en un contexto geopolítico como el actual, los proyectos que apuestan por una descarbonización real y efectiva de la industria son más necesarios que nunca». «Queremos liderar el camino hacia la sostenibilidad formando parte de una alianza que busca aportar al mercado un producto imprescindible: acero totalmente sostenible y eficiente», aseguró.

Por su parte, Fernando Pessanha, Chief Strategy Officer de Hydnum Steel, afirmó que este acuerdo refuerza su compromiso «de acelerar la transformación de la industria siderúrgica, apostando por tecnologías limpias y materiales optimizados». «La colaboración con un referente global como Resonac nos permite avanzar hacia una producción de acero limpio y altamente competitivo”, apuntó.

El convenio se centra en dos ejes: Resonac suministrará electrodos de grafito de alto rendimiento UHP para hornos de arco eléctrico y aplicará tecnología avanzada de su filial AMI Automation para mejorar eficiencia energética, seguridad y reducción de emisiones en las plantas de Hydnum Steel. Hydnum Steel generará más de 1.000 empleos directos y será pionera en reutilización de aguas residuales. Resonac, con más de 25.000 empleados y presencia global, seguirá liderando el desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas al acero y otros sectores estratégicos.