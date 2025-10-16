Galicia cumple los requisitos que busca SAIC: mano de obra, puerto y proveedores

El grupo chino SAIC, dueño de marcas como MG o Maxus, es uno de los principales actores del sector de la automoción. Y no solo en su país, donde es número uno, también en Europa. Un avance, que hace que los responsables de la empresa mantengan muy vivos los planes de tener su propia fábrica de coches en Europa. Galicia está entre las zonas de interés y cumpliría con lo que demanda SAIC, según los requisitos de la firma: conexión logística (con puerto), mano de obra cualificada y una red de proveedores.

El portavoz del grupo para la península ibérica, José Antonio Galve, no quiso ni confirmar ni desmentir la publicación de ayer de este periódico, en la que se adelantaba el interés de la compañía por la comunidad. Lo que sí trasladó a este medio es que «el compromiso de SAIC con Europa sigue intacto» y que «España sigue estando bien posicionada» para albergar la factoría. «Nos encantaría que esa fábrica fuera para España, pero es una decisión objetiva de negocio del grupo», comentó. De igual forma, Galve destacó los requisitos que tiene el gigante automovilístico asiático para decidirse por un territorio u otro. Enumeró, en concreto, tres demandas, comenzando porque la región disponga de una red de proveedores amplia y consolidada. En este caso, la comunidad gallega, y en concreto las provincias de Pontevedra y Ourense, cumplen con creces.

Por otro lado, la dueña de MG también puso encima de la mesa la necesidad de mano de obra cualificada, algo que tiene Galicia

Por último, Galve también señaló el «acceso a vías logísticas», tanto para el envío de coches como para la recepción de piezas desde China. Aunque hasta el momento se han ido superando los límites que se marcaba SAIC —aparentemente— para tomar la decisión final, el portavoz para España y Portugal reconoce que «no hay un plazo previsto».