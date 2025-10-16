Galicia supera la decena de proyectos de hidrógeno verde, ocho de ellos en la provincia de A Coruña

Galicia se posiciona como un actor destacado en el desarrollo de hidrógeno verde en España y Europa. Según la última actualización del Censo de Proyectos de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), la comunidad acoge 11 iniciativas relacionadas con esta tecnología, de las que ocho se encuentran en la provincia de A Coruña.

Estas instalaciones abarcan toda la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción hasta su distribución y diversos usos industriales.

En el ámbito nacional, el Censo de la AeH2 registra 399 proyectos, con una inversión acumulada que supera los 33.000 millones de euros, de los que aproximadamente 2.800 provienen de financiación pública.

Aunque otras comunidades tienen más proyectos en número, Galicia destaca por la concentración y relevancia de sus iniciativas, especialmente en A Coruña, que se consolida como un polo estratégico de esta tecnología.

Entre los proyectos más destacados se encuentra Hércules Green Energy, coordinado por Fisterra Energy, que producirá hidrógeno renovable para la industria local, su inyección en la red de gas y la exportación internacional en forma de amoniaco desde el puerto de A Coruña.

También sobresale Armonia Green Galicia, liderado por Ignis, con un electrolizador de 200 MW destinado a producir 1.445 kilotoneladas de amoniaco renovable al año en el puerto exterior de Langosteira.

Otros proyectos en A Coruña incluyen A Coruña Hydrogen Network Electrolyser, impulsado por Repsol, con una planta de 50 MW que generará hidrógeno renovable para la propia refinería y contribuirá a la futura red europea de hidrógeno; H2-OG, de Genesal Energy, un electrolizador integrado en sistemas de energía distribuida; H2Pole, en As Pontes, con capacidad para 16.000 toneladas de hidrógeno al año; y GP AM As Pontes, que combina electrolizadores y producción de amoniaco para exportación.

La provincia también acoge proyectos de innovación tecnológica, como el desarrollo de nuevos grupos electrógenos capaces de operar con hidrógeno.

Fuera de A Coruña, Galicia cuenta con iniciativas como Green Umia en Caldas, para producción de metanol renovable, o Hydea, en Vigo, que busca impulsar la descarbonización de los puertos atlánticos mediante hidrógeno verde. Estas iniciativas consolidan a Galicia como un referente nacional en la transición hacia energías limpias, con A Coruña a la cabeza de la innovación en hidrógeno verde.